هل تحبّ زوجك..؟ (زوجتك)

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
168
النقاط
513
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
-سِــتٍّي..!


-قرأت مرة أن كلمة (سِتّْ) التي يقولها إخوتنا في مصر و يقصدون بها المرأة هي عربيّة فصيحة و أصلها (يا ستَّ جهاتي) أي يا مليكة ست جهاتي ، و الجهات الستة معروفة (يمين شمال، أسفل فوق، أمام خلف) ، و يرى بعض أهل العلم أنها لحن في الكلام و عدول عن الأصل الذي هو سيّدتي...

-و مهما يكن فالستّ تقال للمرأة تعظيما و توقيرا و تبجيلا ،و هذا لعمرك ذروة المودّة أن ترى زوجك حيثما حللت و ارتحلت ، فلا تعدو عيناك عنها ، و لن يحصل لك ذلك الخير حتى تحبّ في زوجك جوهرها الإنسانيّ و تحيط بكنهها على الوجه الذي يجعلك تهيم بها... و لا أظن ذلك يحصل حتى تكون الزوج ديّنة خلوقة ليّنة ودودة..!

-و اما إن أحببت الصورة الماديّة لزوجك فإنّ تلك المادة تفنى و يصيبها التلف ، و جمال المرأة الخارجي يذوي كما تذوي الشمعة و لو طال بها الأمد، هنالك ستكون كل النسوان في مرتبة زوجك و ربما يميل قلبك إلى غيرها و يغلبك الشيطان و نفسك فتقع في المحظور...!

-قال أحد الشعراء معربا عن هيامه بزوجه:

-بروحي من أسميها بستّي
فترمقني النُحاة بمقتِ

-و لكن غادة ملكت جهاتي
فلا لحن إذا ما قلت : ستّي!
 
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