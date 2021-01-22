هل تحبّ زوجك..؟ (زوجتك)

-سِــتٍّي..!





-قرأت مرة أن كلمة (سِتّْ) التي يقولها إخوتنا في مصر و يقصدون بها المرأة هي عربيّة فصيحة و أصلها (يا ستَّ جهاتي) أي يا مليكة ست جهاتي ، و الجهات الستة معروفة (يمين شمال، أسفل فوق، أمام خلف) ، و يرى بعض أهل العلم أنها لحن في الكلام و عدول عن الأصل الذي هو سيّدتي...



-و مهما يكن فالستّ تقال للمرأة تعظيما و توقيرا و تبجيلا ،و هذا لعمرك ذروة المودّة أن ترى زوجك حيثما حللت و ارتحلت ، فلا تعدو عيناك عنها ، و لن يحصل لك ذلك الخير حتى تحبّ في زوجك جوهرها الإنسانيّ و تحيط بكنهها على الوجه الذي يجعلك تهيم بها... و لا أظن ذلك يحصل حتى تكون الزوج ديّنة خلوقة ليّنة ودودة..!



-و اما إن أحببت الصورة الماديّة لزوجك فإنّ تلك المادة تفنى و يصيبها التلف ، و جمال المرأة الخارجي يذوي كما تذوي الشمعة و لو طال بها الأمد، هنالك ستكون كل النسوان في مرتبة زوجك و ربما يميل قلبك إلى غيرها و يغلبك الشيطان و نفسك فتقع في المحظور...!



-قال أحد الشعراء معربا عن هيامه بزوجه:



-بروحي من أسميها بستّي

فترمقني النُحاة بمقتِ



-و لكن غادة ملكت جهاتي

فلا لحن إذا ما قلت : ستّي!