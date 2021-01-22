هل تحبّ زوجك..؟ (زوجتك)

أبو مارية
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
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- محل الإقامة
- سيدي بلعباس
- الجنس
- ذكر
-سِــتٍّي..!
-قرأت مرة أن كلمة (سِتّْ) التي يقولها إخوتنا في مصر و يقصدون بها المرأة هي عربيّة فصيحة و أصلها (يا ستَّ جهاتي) أي يا مليكة ست جهاتي ، و الجهات الستة معروفة (يمين شمال، أسفل فوق، أمام خلف) ، و يرى بعض أهل العلم أنها لحن في الكلام و عدول عن الأصل الذي هو سيّدتي...
-و مهما يكن فالستّ تقال للمرأة تعظيما و توقيرا و تبجيلا ،و هذا لعمرك ذروة المودّة أن ترى زوجك حيثما حللت و ارتحلت ، فلا تعدو عيناك عنها ، و لن يحصل لك ذلك الخير حتى تحبّ في زوجك جوهرها الإنسانيّ و تحيط بكنهها على الوجه الذي يجعلك تهيم بها... و لا أظن ذلك يحصل حتى تكون الزوج ديّنة خلوقة ليّنة ودودة..!
-و اما إن أحببت الصورة الماديّة لزوجك فإنّ تلك المادة تفنى و يصيبها التلف ، و جمال المرأة الخارجي يذوي كما تذوي الشمعة و لو طال بها الأمد، هنالك ستكون كل النسوان في مرتبة زوجك و ربما يميل قلبك إلى غيرها و يغلبك الشيطان و نفسك فتقع في المحظور...!
-قال أحد الشعراء معربا عن هيامه بزوجه:
-بروحي من أسميها بستّي
فترمقني النُحاة بمقتِ
-و لكن غادة ملكت جهاتي
فلا لحن إذا ما قلت : ستّي!
-قرأت مرة أن كلمة (سِتّْ) التي يقولها إخوتنا في مصر و يقصدون بها المرأة هي عربيّة فصيحة و أصلها (يا ستَّ جهاتي) أي يا مليكة ست جهاتي ، و الجهات الستة معروفة (يمين شمال، أسفل فوق، أمام خلف) ، و يرى بعض أهل العلم أنها لحن في الكلام و عدول عن الأصل الذي هو سيّدتي...
-و مهما يكن فالستّ تقال للمرأة تعظيما و توقيرا و تبجيلا ،و هذا لعمرك ذروة المودّة أن ترى زوجك حيثما حللت و ارتحلت ، فلا تعدو عيناك عنها ، و لن يحصل لك ذلك الخير حتى تحبّ في زوجك جوهرها الإنسانيّ و تحيط بكنهها على الوجه الذي يجعلك تهيم بها... و لا أظن ذلك يحصل حتى تكون الزوج ديّنة خلوقة ليّنة ودودة..!
-و اما إن أحببت الصورة الماديّة لزوجك فإنّ تلك المادة تفنى و يصيبها التلف ، و جمال المرأة الخارجي يذوي كما تذوي الشمعة و لو طال بها الأمد، هنالك ستكون كل النسوان في مرتبة زوجك و ربما يميل قلبك إلى غيرها و يغلبك الشيطان و نفسك فتقع في المحظور...!
-قال أحد الشعراء معربا عن هيامه بزوجه:
-بروحي من أسميها بستّي
فترمقني النُحاة بمقتِ
-و لكن غادة ملكت جهاتي
فلا لحن إذا ما قلت : ستّي!