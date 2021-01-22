بكري و اليوم

تشوف وشوش الناس

عيونهم فيها وسواس

كلشي تبدل، و القلوب قصاحت

شك و حيرة ،ٱنعمات البصيرة

كل واحد في خيالو يبني و يهد

فين الأمان؟ و العيشة كيف زمان؟ والدينا ما قراو و رباونا أحسن تربية

عصر الحروب، الجهل و الأمية

خرجت أجيال تحلم بالحرية

عصر العولمة، و إزدهار التكنولوجيا

قلة الحياء و العبودية



بقلمي ذكريات​