بكري و اليوم

تشوف وشوش الناس
عيونهم فيها وسواس
كلشي تبدل، و القلوب قصاحت
شك و حيرة ،ٱنعمات البصيرة
كل واحد في خيالو يبني و يهد
فين الأمان؟ و العيشة كيف زمان؟ والدينا ما قراو و رباونا أحسن تربية
عصر الحروب، الجهل و الأمية
خرجت أجيال تحلم بالحرية
عصر العولمة، و إزدهار التكنولوجيا
قلة الحياء و العبودية
بقلمي ذكريات
عيونهم فيها وسواس
كلشي تبدل، و القلوب قصاحت
شك و حيرة ،ٱنعمات البصيرة
كل واحد في خيالو يبني و يهد
فين الأمان؟ و العيشة كيف زمان؟ والدينا ما قراو و رباونا أحسن تربية
عصر الحروب، الجهل و الأمية
خرجت أجيال تحلم بالحرية
عصر العولمة، و إزدهار التكنولوجيا
قلة الحياء و العبودية
بقلمي ذكريات