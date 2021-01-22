بكري و اليوم

ذكريات

ذكريات

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
98
النقاط
605
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
تشوف وشوش الناس
عيونهم فيها وسواس
كلشي تبدل، و القلوب قصاحت
شك و حيرة ،ٱنعمات البصيرة
كل واحد في خيالو يبني و يهد
فين الأمان؟ و العيشة كيف زمان؟ والدينا ما قراو و رباونا أحسن تربية
عصر الحروب، الجهل و الأمية
خرجت أجيال تحلم بالحرية
عصر العولمة، و إزدهار التكنولوجيا
قلة الحياء و العبودية

بقلمي ذكريات​
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,137
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
كلمات راقية جدا دمت مبدعة كعادتك اختي في سماء المنتدى بمواضيعك القيمة و الهادفة جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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