عجيب ///= ساعات لا تعرف حتى ما انت بكاتب =******

Jorh
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
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- محل الإقامة
- في قلب اقزامي 😂😂
- الجنس
- أنثى
سلام
هممم عندي وقت طويل مكتبتش لذلك اني نكتب هههه علابالي واعرة ولقيتها/اعتذرعلى اي خطا/
........
وقفت امام لوحة المفاتيح حائرتا .... منذ لحظات كانت الكلمات تتزاحم لكي اخرجها
...
وانا الان ابحث عنها ولا اجدها
...
اعوام عديدة قد مرت .. على اخر كلمات قد كتبتها ... عن اخر خاطرة عن اخر قصة عن اخر كتاب قد التهمت سطوره في سويعات قليلة
....
قد تكون في نظركم ايام لكن في نظري قرون
....
والمفاجئة ان قرار الابتعاد كان بارادتي
...
رغم الشوق والحسرة رغم التردد والحيرة
رغم الحنين .... رغم هذا وذاك
....
وجدتني وبكل ارادتي ابتعد
عن الشيء الوحيد الذي لم يتركني رغم تقلباتي رغم مزاجيتي المتبعثرة
ومشاعري المتضاربة
ونفسيتي المتعبة
...
اتراني ناكرة للجميل
اتراني خائنة
اتراني مخادعة حيث وعدت تلك الحروف في لحظة من لحظات عدوى السعادة اني لن اتركها
....
وها انا تركتها .... بوعي ... بارادتي
الخلل ليس في اني تركتها فحسب ----- بل افكر في عدم العودة اليها
-----
----
تركتها
بعدما كانت خير ونبس ورفيق ---- لم تجاملني كاذبتا يوما ولم تنسج حولي المكائد
---
لكني ابتعدت عنها ---الان ولا افكر في العودة
******
لا تقلقو مجرد خزعبلات ---
---
( دعواتكم لي ان يقبل الانا الاعلى ان ادرس علم النفس خخخخخخ اكلت عقلي النفس البشرية وما تحتويه من افكار)
سلام
هممم عندي وقت طويل مكتبتش لذلك اني نكتب هههه علابالي واعرة ولقيتها/اعتذرعلى اي خطا/
........
وقفت امام لوحة المفاتيح حائرتا .... منذ لحظات كانت الكلمات تتزاحم لكي اخرجها
...
وانا الان ابحث عنها ولا اجدها
...
اعوام عديدة قد مرت .. على اخر كلمات قد كتبتها ... عن اخر خاطرة عن اخر قصة عن اخر كتاب قد التهمت سطوره في سويعات قليلة
....
قد تكون في نظركم ايام لكن في نظري قرون
....
والمفاجئة ان قرار الابتعاد كان بارادتي
...
رغم الشوق والحسرة رغم التردد والحيرة
رغم الحنين .... رغم هذا وذاك
....
وجدتني وبكل ارادتي ابتعد
عن الشيء الوحيد الذي لم يتركني رغم تقلباتي رغم مزاجيتي المتبعثرة
ومشاعري المتضاربة
ونفسيتي المتعبة
...
اتراني ناكرة للجميل
اتراني خائنة
اتراني مخادعة حيث وعدت تلك الحروف في لحظة من لحظات عدوى السعادة اني لن اتركها
....
وها انا تركتها .... بوعي ... بارادتي
الخلل ليس في اني تركتها فحسب ----- بل افكر في عدم العودة اليها
-----
----
تركتها
بعدما كانت خير ونبس ورفيق ---- لم تجاملني كاذبتا يوما ولم تنسج حولي المكائد
---
لكني ابتعدت عنها ---الان ولا افكر في العودة
******
لا تقلقو مجرد خزعبلات ---
---
( دعواتكم لي ان يقبل الانا الاعلى ان ادرس علم النفس خخخخخخ اكلت عقلي النفس البشرية وما تحتويه من افكار)
سلام