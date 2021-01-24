عجيب ///= ساعات لا تعرف حتى ما انت بكاتب =******

سلامهممم عندي وقت طويل مكتبتش لذلك اني نكتب هههه علابالي واعرة ولقيتها/اعتذرعلى اي خطا/........والمفاجئة ان قرار الابتعاد كان بارادتي...رغم الشوق والحسرة رغم التردد والحيرةرغم الحنين .... رغم هذا وذاك....وجدتني وبكل ارادتي ابتعدعن الشيء الوحيد الذي لم يتركني رغم تقلباتي رغم مزاجيتي المتبعثرةومشاعري المتضاربةونفسيتي المتعبة...اتراني ناكرة للجميلاتراني خائنةاتراني مخادعة حيث وعدت تلك الحروف في لحظة من لحظات عدوى السعادة اني لن اتركها....وها انا تركتها .... بوعي ... بارادتيالخلل ليس في اني تركتها فحسب ----- بل افكر في عدم العودة اليها---------تركتهابعدما كانت خير ونبس ورفيق ---- لم تجاملني كاذبتا يوما ولم تنسج حولي المكائد---لكني ابتعدت عنها ---الان ولا افكر في العودة******لا تقلقو مجرد خزعبلات ------( دعواتكم لي ان يقبل الانا الاعلى ان ادرس علم النفس خخخخخخ اكلت عقلي النفس البشرية وما تحتويه من افكار)سلام