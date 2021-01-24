كن ذئبا إذا عاشرت الذئاب..! (قصيدة جديدة قيد التنقيح)

أبو مارية
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
- المشاركات
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- النقاط
- 513
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- سيدي بلعباس
- الجنس
- ذكر
على بحر الكامل..!
-إنّ اعتباري بالزمان و صرفه
مثل اصطباري للخطوب قِلاعٌ
-إن قُلْت قولاً رددته جوارحي
أو صغت فعلاً فالكرام تباعُ
-طالت كلاب الحي تلك أسودها
حتى تُرى فوق العرين ضباعُ
-والضّأن في بطن الذئاب محلها
من خوفها ألا يثور صراعُ
-إن رمت أن تسمو فعش كثعالب
الفعل منك مظاهر وخداع
-إنّ اعتباري بالزمان و صرفه
مثل اصطباري للخطوب قِلاعٌ
-إن قُلْت قولاً رددته جوارحي
أو صغت فعلاً فالكرام تباعُ
-طالت كلاب الحي تلك أسودها
حتى تُرى فوق العرين ضباعُ
-والضّأن في بطن الذئاب محلها
من خوفها ألا يثور صراعُ
-إن رمت أن تسمو فعش كثعالب
الفعل منك مظاهر وخداع