كن ذئبا إذا عاشرت الذئاب..! (قصيدة جديدة قيد التنقيح)

على بحر الكامل..!

-إنّ اعتباري بالزمان و صرفه

مثل اصطباري للخطوب قِلاعٌ



-إن قُلْت قولاً رددته جوارحي

أو صغت فعلاً فالكرام تباعُ



-طالت كلاب الحي تلك أسودها

حتى تُرى فوق العرين ضباعُ



-والضّأن في بطن الذئاب محلها

من خوفها ألا يثور صراعُ



-إن رمت أن تسمو فعش كثعالب

الفعل منك مظاهر وخداع