كن ذئبا إذا عاشرت الذئاب..! (قصيدة جديدة قيد التنقيح)

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
209
النقاط
513
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
على بحر الكامل..!


-إنّ اعتباري بالزمان و صرفه
مثل اصطباري للخطوب قِلاعٌ

-إن قُلْت قولاً رددته جوارحي
أو صغت فعلاً فالكرام تباعُ

-طالت كلاب الحي تلك أسودها
حتى تُرى فوق العرين ضباعُ

-والضّأن في بطن الذئاب محلها
من خوفها ألا يثور صراعُ

-إن رمت أن تسمو فعش كثعالب
الفعل منك مظاهر وخداع
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
94
النقاط
5
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
هذا الاسلوب عصي علي ,,,,,,وردي عليه تعد مني ,,,,,فارحم ضعفي ولا تعرني اهتماما ,,,,,,فسكوتي عن قولك اقسى علي من التغني به ,,,,,,,,,,,,,عييت باش كتبت هذو كلمات ,,,الله غالب هذا الحاضر ,,,,,
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
209
النقاط
513
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قال mokhtar20:
هذا الاسلوب عصي علي ,,,,,,وردي عليه تعد مني ,,,,,فارحم ضعفي ولا تعرني اهتماما ,,,,,,فسكوتي عن قولك اقسى علي من التغني به ,,,,,,,,,,,,,عييت باش كتبت هذو كلمات ,,,الله غالب هذا الحاضر ,,,,,
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خير الكلام ما قّل و دلّ ، صدقني ما كتبته لي الآن أحب إلي من ثرثرة لاطائل منها ،

كلامك صادق و هذا لي يهمني هلق
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,163
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال أبو مارية:
على بحر الكامل..!


-إنّ اعتباري بالزمان و صرفه
مثل اصطباري للخطوب قِلاعٌ

-إن قُلْت قولاً رددته جوارحي
أو صغت فعلاً فالكرام تباعُ

-طالت كلاب الحي تلك أسودها
حتى تُرى فوق العرين ضباعُ

-والضّأن في بطن الذئاب محلها
من خوفها ألا يثور صراعُ

-إن رمت أن تسمو فعش كثعالب
الفعل منك مظاهر وخداع
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قال mokhtar20:
هذا الاسلوب عصي علي ,,,,,,وردي عليه تعد مني ,,,,,فارحم ضعفي ولا تعرني اهتماما ,,,,,,فسكوتي عن قولك اقسى علي من التغني به ,,,,,,,,,,,,,عييت باش كتبت هذو كلمات ,,,الله غالب هذا الحاضر ,,,,,
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قال أبو مارية:
خير الكلام ما قّل و دلّ ، صدقني ما كتبته لي الآن أحب إلي من ثرثرة لاطائل منها ،

كلامك صادق و هذا لي يهمني هلق
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كلمة طيب منكما جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين ، دمت مبدعان في سماء المنتدى بمواضيعكم
 
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