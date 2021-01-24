مجرد خربشة و ليست بشعر...اقترحوا لها عنوانا..

أبو مارية
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 209
- النقاط
- 513
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- سيدي بلعباس
- الجنس
- ذكر
-يرنو فؤادي للعلا ، و الدّهر تثخّنني نبالُه، و الرّوح تأبى حبسها بين جوارحي ، و المرؤ حيران قد تفتّقت أسمالٌه...
-أسري في الدّجى أروم غايتي،و أبتغي فضل من عَظُمت فضائلُه ، لكنّ في بلادي للمشقة صولة ، و للمستحيلات سلطان عظيمة جحافلُه..
-فالكريم في غمرات لا يُشْعَرُ بوجوده ، و السّفيه بالإعلام السافل بلغ الآفاق مقالٌه ، و دنيء النّاس ورد يٌفرش له عزيز مُكرم ، و ذو الشموخ الإهمال
و التهميش مآله..
-فاقنعي يا نفسي فإن الدنيا فانية ، و خير البرّ و أجمله في ميزان المولى آجلُه ، و كل ما على التراب يفنى و يرحل المرؤ و تبقى عند الله شمائلُه..
-أسري في الدّجى أروم غايتي،و أبتغي فضل من عَظُمت فضائلُه ، لكنّ في بلادي للمشقة صولة ، و للمستحيلات سلطان عظيمة جحافلُه..
-فالكريم في غمرات لا يُشْعَرُ بوجوده ، و السّفيه بالإعلام السافل بلغ الآفاق مقالٌه ، و دنيء النّاس ورد يٌفرش له عزيز مُكرم ، و ذو الشموخ الإهمال
و التهميش مآله..
-فاقنعي يا نفسي فإن الدنيا فانية ، و خير البرّ و أجمله في ميزان المولى آجلُه ، و كل ما على التراب يفنى و يرحل المرؤ و تبقى عند الله شمائلُه..