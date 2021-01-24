مجرد خربشة و ليست بشعر...اقترحوا لها عنوانا..

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
209
النقاط
513
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
-يرنو فؤادي للعلا ، و الدّهر تثخّنني نبالُه، و الرّوح تأبى حبسها بين جوارحي ، و المرؤ حيران قد تفتّقت أسمالٌه...

-أسري في الدّجى أروم غايتي،و أبتغي فضل من عَظُمت فضائلُه ، لكنّ في بلادي للمشقة صولة ، و للمستحيلات سلطان عظيمة جحافلُه..

-فالكريم في غمرات لا يُشْعَرُ بوجوده ، و السّفيه بالإعلام السافل بلغ الآفاق مقالٌه ، و دنيء النّاس ورد يٌفرش له عزيز مُكرم ، و ذو الشموخ الإهمال
و التهميش مآله..

-فاقنعي يا نفسي فإن الدنيا فانية ، و خير البرّ و أجمله في ميزان المولى آجلُه ، و كل ما على التراب يفنى و يرحل المرؤ و تبقى عند الله شمائلُه..
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جانفي 2021
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
لن اوفيك حقك مهما قلت ,,,,,,,,وتوهاني فيه بارز ,,,,كلماتي عاجزة عن وصف ماقلت ,,,,و لكن اوكل خير الانام في الرد عليك ,,,,,,,,
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ)

فارتح قرير العين فان الموجود مكتوب منذ الازل ,,,,,ولا تعر للامر حزنا ولا هما ,,,,اكتفي بنفسك تكن اسعد الناس
وعنواني له ,,,,,,,ان كانت هذه خربشة ,,,,,,,,فكتاباتي خرشفة
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
209
النقاط
513
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قال mokhtar20:
لن اوفيك حقك مهما قلت ,,,,,,,,وتوهاني فيه بارز ,,,,كلماتي عاجزة عن وصف ماقلت ,,,,و لكن اوكل خير الانام في الرد عليك ,,,,,,,,
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ)

فارتح قرير العين فان الموجود مكتوب منذ الازل ,,,,,ولا تعر للامر حزنا ولا هما ,,,,اكتفي بنفسك تكن اسعد الناس
وعنواني له ,,,,,,,ان كانت هذه خربشة ,,,,,,,,فكتاباتي خرشفة
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و الخرفشف شو فيه كمان يعبي العين و البطن ههه

الله يسعدك و صدقت كلام النبوة يتحقق بين ظهرانينا و لولاه لا ندري ماذا نصنع
لغتك لا بأس بها فيك تطورها للأحسن
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله في فيكما أبو مارية و مختار على الكلمات الرائعه التي نورت المنتدى دمتما مبدعان في سماء المنتدى جعل ما ما كتبمان في ميزان حسناتكما يا رب العالمين اجمعين
اخوكم إلياس
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
209
النقاط
513
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قال إلياس:
بارك الله في فيكما أبو مارية و مختار على الكلمات الرائعه التي نورت المنتدى دمتما مبدعان في سماء المنتدى جعل ما ما كتبمان في ميزان حسناتكما يا رب العالمين اجمعين
اخوكم إلياس
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الله يبارك فيك يا طيب و يحسن إليك
 
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