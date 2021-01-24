مجرد خربشة و ليست بشعر...اقترحوا لها عنوانا..

يرنو فؤادي للعلا ، و الدّهر تثخّنني نبالُه، و الرّوح تأبى حبسها بين جوارحي ، و المرؤ حيران قد تفتّقت أسمالٌه...

أسري في الدّجى أروم غايتي،و أبتغي فضل من عَظُمت فضائلُه ، لكنّ في بلادي للمشقة صولة ، و للمستحيلات سلطان عظيمة جحافلُه..

فالكريم في غمرات لا يُشْعَرُ بوجوده ، و السّفيه بالإعلام السافل بلغ الآفاق مقالٌه ، و دنيء النّاس ورد يٌفرش له عزيز مُكرم ، و ذو الشموخ الإهمال