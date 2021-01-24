الاكتئاب والخديعة

قُدِّر معدّل الإصابة بالاكتئاب في الولايات المتحدة عام 2017 بنحو 16.1 مليون شخص بالغ، أي نحو 7% من السكان، وفقاً للمعهد الوطني الأمريكي للصحة العقلية.ومن المتوقّع أن تحتلّ أمريكا الشمالية المركز الأول في استهلاك أدوية الاكتئاب بحصة 40% عام 2020، تليها أوروبا بحصة 34%، ثم آسيا والمحيط الهادئ بـ20%، وأمريكا اللاتينية 4%، وأخيراً الشرق الأوسط وأفريقيا بحصة قد تصل إلى 2% فقط، بحسب دراسة لشركة "zionhealth" الطبية الأمريكية.,,,,,,,



وجدت هذا المعلومة واحببت ان اناقشها معكم ,,,,,ان كان اكثر من ثلثي الشعب في امريكا واوربا يعانون من الاكتئاب فلما يروجون لنا السعادة و الحياة الجميلة والتقدم والتحظر وعلى ان سياستهم دائمااا على حق ,,,,,,لما يروجون لحياتهم على انها هي التي يجب ان نقتدي بهم ,,يروجون لحياتهم لنستهلك ادويتهم ,,,,,,يروجون لاطعمتهم لنفقد صحتنا ,,,,,يروجون لافكارهم ليصلوا الى نسائنا وبناتنا ,,,,يروجون لمعتقداتهم وتقاليدهم ليحطموا فينا عزنا بتاريخنا الذي هزمهم وفضحهم واهانهم يوما ما ,,,,,,



حزننا على انفسنا لا ننا نصدق دراساتهم العلمية الممولة من شركاتهم ,,,,,,فعندما يقول لك الاكتئاب يؤدي بك الى الانتحار فاعلم انه يوجهك لتناول ادوية الاكتئاب اما تاكل ادويتهم واما تنتحر ,,,,,فيوجهك الى طريقين لا ثالث لهما اما الدواء او الانتحار ولكن لما نسبة الانتحار متدنية في اافريقيا وهم اشد الدول فقرااا ومعاناة ,,,,,الا يكتئبون ام انهم ليسو بشر ام ان الدراسات لا تنطبق عليهم