لهجة تيارت 14 ==اجري التالي مايلحڨش

السلام عليكم ورحمة الله

هذه بعض الكلمات والألفاظ من لهجة سكان مدينة تيارت

مع التنبيه ان بعض الكلمات في طريقها للزوال و عوضت بكلمات من العربية الفصحى



بعض الأفعال والألفاظ

كيراك / كيدايرة = كيف حالك

لياه /علاه = لماذا

وشتى /شاهي = ماذا

وشتهي / شاو هادا = ما هذا

شكون = من

واه = نعم

بزاف = بكثرة

يا حوجي /يا كيتي = يا حسرتي

غادي انشور/ نروح = أنوي أن أسافر

فارقنا = ابتعد عنا

قلع = ذهب

ريث/ريض = توقف

أرتب = اهدأ

أعقل = تذكر

أصبر = كف عن هذا

شور = سافر

أسكر = أصمت

أدمر = أدفع

أحرز = احذر

زيفطله = بعث له

عيطله = نادى عليه

أزلج = انزلق

أتفڨع = انصدم

يزغد = كثير الحركة

ساعفه = خذه بألين

مرڨها = بالغ

بلع = أغلق

سكر = أخلط

أنده_ غاول/ خف = أسرع

قيلك = اترك عنك

حاوزه = طرده

شوف = أنظر

قارع = انتظر

سوطه = ضربه

يزڨي = يصرخ

يزعق_يبسط = يمزح

بزور / بسيف = بقوة

يتمشى = يمشي

الساع / غ دروك = قبل قليل

صابه/ لقاه = وجده

مايشقاش = لا داعي

شفته = لمحته

عقلته / حصيته = تذكرته



أسماء العائلة و بعض الألفاظ

أبا / بويا / بويي = أبي

خييه = أخيه

خيته = أخته

حنة = جدتي

غريان = الرضيع

البز. الدراري = الأولاد الصغار

شيرة = الطفلة

شير = الطفل

عزبة = فتاة

الواغش = الشباب

التراس = الرجل

الشيباني = الشيخ

عياله .مرته= زوجته

أحماه = صهره

الحوانة = الأقارب

الميطر = المعلم

الجوارين = الجيران



الملابس وأشياء أخرى

العراية = العباية القندورة

الجلابة = القشابية

العباية = الفستان

البدعية = فستان تقليدي

الكنبوش = العمامة

المسلوت = العصا

اللوطو = السيارة

الحمالة / الكروسة= العربة التي يجرها الحصان

المراح .الحوش= فناء المنزل

بروسا= الكيس البلاستيك

الشكارة = كيس القمح

الزلافة = الصحن

الڨنينة = الأرنب

ومازال مازال الصح يبان هههههه ايا لي خصه كاش كلمة نطرجمهاله بلهجتنا اتفضلوا مرحبا مرحبا