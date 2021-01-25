لهجة تيارت 14 ==اجري التالي مايلحڨش

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله
هذه بعض الكلمات والألفاظ من لهجة سكان مدينة تيارت
مع التنبيه ان بعض الكلمات في طريقها للزوال و عوضت بكلمات من العربية الفصحى
بعض الأفعال والألفاظ
كيراك / كيدايرة = كيف حالك
لياه /علاه = لماذا
وشتى /شاهي = ماذا
وشتهي / شاو هادا = ما هذا
شكون = من
واه = نعم
بزاف = بكثرة
يا حوجي /يا كيتي = يا حسرتي
غادي انشور/ نروح = أنوي أن أسافر
فارقنا = ابتعد عنا
قلع = ذهب
ريث/ريض = توقف
أرتب = اهدأ
أعقل = تذكر
أصبر = كف عن هذا
شور = سافر
أسكر = أصمت
أدمر = أدفع
أحرز = احذر
زيفطله = بعث له
عيطله = نادى عليه
أزلج = انزلق
أتفڨع = انصدم
يزغد = كثير الحركة
ساعفه = خذه بألين
مرڨها = بالغ
بلع = أغلق
سكر = أخلط
أنده_ غاول/ خف = أسرع
قيلك = اترك عنك
حاوزه = طرده
شوف = أنظر
قارع = انتظر
سوطه = ضربه
يزڨي = يصرخ
يزعق_يبسط = يمزح
بزور / بسيف = بقوة
يتمشى = يمشي
الساع / غ دروك = قبل قليل
صابه/ لقاه = وجده
مايشقاش = لا داعي
شفته = لمحته
عقلته / حصيته = تذكرته
أسماء العائلة و بعض الألفاظ
أبا / بويا / بويي = أبي
خييه = أخيه
خيته = أخته
حنة = جدتي
غريان = الرضيع
البز. الدراري = الأولاد الصغار
شيرة = الطفلة
شير = الطفل
عزبة = فتاة
الواغش = الشباب
التراس = الرجل
الشيباني = الشيخ
عياله .مرته= زوجته
أحماه = صهره
الحوانة = الأقارب
الميطر = المعلم
الجوارين = الجيران
الملابس وأشياء أخرى
العراية = العباية القندورة
الجلابة = القشابية
العباية = الفستان
البدعية = فستان تقليدي
الكنبوش = العمامة
المسلوت = العصا
اللوطو = السيارة
الحمالة / الكروسة= العربة التي يجرها الحصان
المراح .الحوش= فناء المنزل
بروسا= الكيس البلاستيك
الشكارة = كيس القمح
الزلافة = الصحن
الڨنينة = الأرنب
ومازال مازال الصح يبان هههههه ايا لي خصه كاش كلمة نطرجمهاله بلهجتنا اتفضلوا مرحبا مرحبا
هذه بعض الكلمات والألفاظ من لهجة سكان مدينة تيارت
مع التنبيه ان بعض الكلمات في طريقها للزوال و عوضت بكلمات من العربية الفصحى
بعض الأفعال والألفاظ
كيراك / كيدايرة = كيف حالك
لياه /علاه = لماذا
وشتى /شاهي = ماذا
وشتهي / شاو هادا = ما هذا
شكون = من
واه = نعم
بزاف = بكثرة
يا حوجي /يا كيتي = يا حسرتي
غادي انشور/ نروح = أنوي أن أسافر
فارقنا = ابتعد عنا
قلع = ذهب
ريث/ريض = توقف
أرتب = اهدأ
أعقل = تذكر
أصبر = كف عن هذا
شور = سافر
أسكر = أصمت
أدمر = أدفع
أحرز = احذر
زيفطله = بعث له
عيطله = نادى عليه
أزلج = انزلق
أتفڨع = انصدم
يزغد = كثير الحركة
ساعفه = خذه بألين
مرڨها = بالغ
بلع = أغلق
سكر = أخلط
أنده_ غاول/ خف = أسرع
قيلك = اترك عنك
حاوزه = طرده
شوف = أنظر
قارع = انتظر
سوطه = ضربه
يزڨي = يصرخ
يزعق_يبسط = يمزح
بزور / بسيف = بقوة
يتمشى = يمشي
الساع / غ دروك = قبل قليل
صابه/ لقاه = وجده
مايشقاش = لا داعي
شفته = لمحته
عقلته / حصيته = تذكرته
أسماء العائلة و بعض الألفاظ
أبا / بويا / بويي = أبي
خييه = أخيه
خيته = أخته
حنة = جدتي
غريان = الرضيع
البز. الدراري = الأولاد الصغار
شيرة = الطفلة
شير = الطفل
عزبة = فتاة
الواغش = الشباب
التراس = الرجل
الشيباني = الشيخ
عياله .مرته= زوجته
أحماه = صهره
الحوانة = الأقارب
الميطر = المعلم
الجوارين = الجيران
الملابس وأشياء أخرى
العراية = العباية القندورة
الجلابة = القشابية
العباية = الفستان
البدعية = فستان تقليدي
الكنبوش = العمامة
المسلوت = العصا
اللوطو = السيارة
الحمالة / الكروسة= العربة التي يجرها الحصان
المراح .الحوش= فناء المنزل
بروسا= الكيس البلاستيك
الشكارة = كيس القمح
الزلافة = الصحن
الڨنينة = الأرنب
ومازال مازال الصح يبان هههههه ايا لي خصه كاش كلمة نطرجمهاله بلهجتنا اتفضلوا مرحبا مرحبا