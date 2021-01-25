خلي الحب يبان عليك :

أن تسأل عني.. ذاك هو الحب .

أن تتحسس ما أريد دون أن أطلب صراحة، ذاك هو الحب.

أن تمنحني فرصة لمساعدتك، وتفرح بها، ذاك هو الحب.

وحين تدفعني الى التغيير نحو الاحسن ذاك هو الحب.

حين تحترم خياراتي، وتتفهم اعذاري ذاك هو الحب.

أن تحافظ على كرامتي ونقائي ، وتدافع عني، وتشعرني بالأمن...ذاك هو الحب.

مخ الهدرة:كان تبغيني خلي الحب يبان عليك وما تسقسنيش ...