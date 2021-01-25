خلي الحب يبان عليك

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
637
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
خلي الحب يبان عليك:
أن تسأل عني.. ذاك هو الحب.
أن تتحسس ما أريد دون أن أطلب صراحة، ذاك هو الحب.
أن تمنحني فرصة لمساعدتك، وتفرح بها، ذاك هو الحب.
وحين تدفعني الى التغيير نحو الاحسن ذاك هو الحب.
حين تحترم خياراتي، وتتفهم اعذاري ذاك هو الحب.
أن تحافظ على كرامتي ونقائي ، وتدافع عني، وتشعرني بالأمن...ذاك هو الحب.
مخ الهدرة:كان تبغيني خلي الحب يبان عليك وما تسقسنيش...
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,172
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الحب هو احترام و تقدير بين طرفين اثنين
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
637
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال إلياس:
الحب هو احترام و تقدير بين طرفين اثنين
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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السلام عليكم ...
فشكرا لكم على هذا المرور الأروع ولا حرمنا الله من طلتكم وبارك لكم وبارك فيكم
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
99
النقاط
5
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
ان كان لا يسأل فلما تريد المراة سماعها ,,,,تحب سماع كلمة احبك ,,,,,او انها لا تحب سماعها ,,,؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
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