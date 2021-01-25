mokhtar20
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تغريدة سابقة لشخص قام بسؤال نوتيلا ,,ان كان منتوجهم حلال ,,,,,,والرد كان صادم
ليعودو بعدها بتوضيح جوابهم بالجواب التالي ,,,,,, وقالت: "جميع منتجات نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال، وأكثر من 90% من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادات حلال من قبل طرف ثالث".
مناسبة لاستهلاك الحلال ,,,,,,,الطرف الثالث ,,,,,,,,,,,,,,,,,؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ليعودو بعدها بتوضيح جوابهم بالجواب التالي ,,,,,, وقالت: "جميع منتجات نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال، وأكثر من 90% من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادات حلال من قبل طرف ثالث".
مناسبة لاستهلاك الحلال ,,,,,,,الطرف الثالث ,,,,,,,,,,,,,,,,,؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟