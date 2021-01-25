نوتيلا ,,,,,,,,

mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
105
النقاط
9
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
تغريدة سابقة لشخص قام بسؤال نوتيلا ,,ان كان منتوجهم حلال ,,,,,,والرد كان صادم
ليعودو بعدها بتوضيح جوابهم بالجواب التالي ,,,,,, وقالت: "جميع منتجات نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال، وأكثر من 90% من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادات حلال من قبل طرف ثالث".

مناسبة لاستهلاك الحلال ,,,,,,,الطرف الثالث ,,,,,,,,,,,,,,,,,؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟133-221211-nutella-usa-halal-products_700x400.jpg1600157105BbAyM.jpeg1600157219nXBEL.png



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إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,179
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
صراحة لا انتاولها لاني تحتوي على مواد مسرطنة بالإضافة أنها مصنوعة بمواد حرام من الخنزير و غيرها
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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