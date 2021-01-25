نوتيلا ,,,,,,,,

صراحة لا انتاولها لاني تحتوي على مواد مسرطنة بالإضافة أنها مصنوعة بمواد حرام من الخنزير و غيرها

بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين