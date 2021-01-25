الانسان وانعكاسه

mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
105
النقاط
9
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
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كثيرااا منا وانا ايضا من هؤلاء ,,,,يرو انفسهم ليسو اهلااا لعمل ما بمعنى هناك اشخاص يقولون مكاننا ليس في الجزائر ,,,او ان العمل الذي اقوم به ليس في مستواي ,,,,,فتراه يعمل جاهدااا في تغير ملبسه وكلامه لا ثبات مستوى يضن ان ذاك هو مايليق به ,,,يبحث عن اناس معينين ليصاحبهم باي طريقة ,,,,يتجنب اصدقاؤه القدامى واحيانا اهله ,,,,كل هذا من اجل اثبات انه خلق لشئ اخر
ترى ماهي اسباب هذا التفكير او هذه الحالة ,,,,,اين هو الخلل ,,,ولما يكون الانعكاس احيانا اضخم من الواقع ,,,,,
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,055
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
قد يكون طكوح او كره الذات

اذا كان هذا طموح فنعما هو و هو محمود لأن الغاية هي تحقيق الامجاد
و الامنيات و النجاحات دون كره الاصل و ضيعة و الحي و الاهل و الاصدقاء
فكره الاصل يعتبر قليل الاصل و مرض نفسي و عقدة و انتقام من المحيط

اما الانعكاس الذي لا نحبذه هو التكبر و النرجسية و الغرور
و اسبابها خلل في الاخلاق و التربية و غياب الوازع الديني و فراغ روحي
يعوضه الشخص بنفج نفسه ليرى نفسه اكبر من حجمه
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
105
النقاط
9
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
شكرااا على تفاعلك ولكني انا لا اراه طموح فالطموح حافز للوصول الى هدف مع بذل الجهد ,,,,ولكن هؤلاء يتذمرون في كل وقت فلا اجتهدو لبلوغ مرادهم و لا تعبوا في تحقيق المستوى الذي يخيل اليهم انهم هم اصحابه ,,,بل يتوهمون
 
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