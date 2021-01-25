الانسان وانعكاسه

قد يكون طكوح او كره الذات



اذا كان هذا طموح فنعما هو و هو محمود لأن الغاية هي تحقيق الامجاد

و الامنيات و النجاحات دون كره الاصل و ضيعة و الحي و الاهل و الاصدقاء

فكره الاصل يعتبر قليل الاصل و مرض نفسي و عقدة و انتقام من المحيط



اما الانعكاس الذي لا نحبذه هو التكبر و النرجسية و الغرور

و اسبابها خلل في الاخلاق و التربية و غياب الوازع الديني و فراغ روحي

يعوضه الشخص بنفج نفسه ليرى نفسه اكبر من حجمه