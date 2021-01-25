الانسان وانعكاسه

mokhtar20
:: عضو مُشارك ::
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كثيرااا منا وانا ايضا من هؤلاء ,,,,يرو انفسهم ليسو اهلااا لعمل ما بمعنى هناك اشخاص يقولون مكاننا ليس في الجزائر ,,,او ان العمل الذي اقوم به ليس في مستواي ,,,,,فتراه يعمل جاهدااا في تغير ملبسه وكلامه لا ثبات مستوى يضن ان ذاك هو مايليق به ,,,يبحث عن اناس معينين ليصاحبهم باي طريقة ,,,,يتجنب اصدقاؤه القدامى واحيانا اهله ,,,,كل هذا من اجل اثبات انه خلق لشئ اخر
ترى ماهي اسباب هذا التفكير او هذه الحالة ,,,,,اين هو الخلل ,,,ولما يكون الانعكاس احيانا اضخم من الواقع ,,,,,