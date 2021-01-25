السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إن شاء الله تكونوا بخير

أترككم مع هذه الصور الناطقة بالجمال

جمال يأخذ الألباب سبحان الله







جزيرة (هوكايدو) اليابانية المليئة بحقول الزهور الملونة على مدار السنة

حديقة (هيجاشيموكوتو) اليابانية ذات الحقول الوردية المشرقة

مزرعة (توميتا)، وهي موطن لـ 13 نوع مختلف من الزهور

جبل قوس القزح الملون في جبال الأنديز في البيرو

القرى الخمسة في (سينك تير) في إيطاليا ذات المباني الملونة

النبع المنشوري الكبير في مقاطعة (تيتون) في الولايات المتحدة الأمريكية

(ثالث أكبر ينبوع حار في العالم)

البيوت في قرية (رينبو) في (تايتشونغ-تايوان) ذات الرسوم الغريبة والملونة

الشفق القطبي في سماء (ترومسو) في النرويج

نهر (كانو كريستال) في كولومبيا المعروف باسم ”نهر الألوان الخمسة“ أو ”نهر قوس القزح السائل“

الشاطئ الأحمر في مدينة (بانجين) في الصين، والذي يمتد لأميال

كهوف (ميندينهال) الجليدية الزرقاء في (جونو) في ولاية ألاسكا الأمريكية

الأرض الحمراء في (كونمينغ) في الصين تخلق مشهداً رائعاً عند رؤيتها من الأعلى