سحر وجمال

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,478
النقاط
1,876
العمر
21
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إن شاء الله تكونوا بخير
أترككم مع هذه الصور الناطقة بالجمال
جمال يأخذ الألباب سبحان الله



جزيرة (هوكايدو) اليابانية المليئة بحقول الزهور الملونة على مدار السنة

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حديقة (هيجاشيموكوتو) اليابانية ذات الحقول الوردية المشرقة

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مزرعة (توميتا)، وهي موطن لـ 13 نوع مختلف من الزهور

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جبل قوس القزح الملون في جبال الأنديز في البيرو

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القرى الخمسة في (سينك تير) في إيطاليا ذات المباني الملونة

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النبع المنشوري الكبير في مقاطعة (تيتون) في الولايات المتحدة الأمريكية
(ثالث أكبر ينبوع حار في العالم)

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البيوت في قرية (رينبو) في (تايتشونغ-تايوان) ذات الرسوم الغريبة والملونة

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الشفق القطبي في سماء (ترومسو) في النرويج

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نهر (كانو كريستال) في كولومبيا المعروف باسم ”نهر الألوان الخمسة“ أو ”نهر قوس القزح السائل“

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الشاطئ الأحمر في مدينة (بانجين) في الصين، والذي يمتد لأميال

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كهوف (ميندينهال) الجليدية الزرقاء في (جونو) في ولاية ألاسكا الأمريكية

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الأرض الحمراء في (كونمينغ) في الصين تخلق مشهداً رائعاً عند رؤيتها من الأعلى

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مدينة شفشاون الزرقاء في المغرب

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المرفقات

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,478
النقاط
1,876
العمر
21
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
حقول زهرة (البلوينيت) أو زهرة القنطريون العنبري في تكساس الأمريكية
( وفقاً لصحيفة (دالاس مورنينج نيوز) يعتقد السكان المحليون أن قطف هذه الأزهار سينتج عنه الحظ التعيس، على الرغم من أن القانون لا يعاقب من يقطفها )


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جبال (دانكسيا) الملونة في الصين

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الديدان المضيئة هي المسؤولة عن اللون الأزرق في كهف (ويتومو) في نيوزيلندا

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الأمواج الصخرية (ذا ويف) في صحراء أريزونا

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يمتلئ وادي (هوانغ لونغ) في الصين بمدرجات الينابيع الحارة الملونة

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شلال تحت الماء في جزيرة (موريشيوس)

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منطقة (ديدفلي) في صحراء ناميبيا

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mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
106
النقاط
9
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
هذه الباقة لك بماانك تحبين الجمال ,,,,,واتمنى ان تعجبك


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