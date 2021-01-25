الثقة ب,,,,,

في جامعة مختصة لتعليم الطيران قام المدير بدعوة جميع الاساتذة لرحلة مدفوعةالاجر

وعند ركوبهم الطائرة اغلق الابواب وقال لهم مرحبا بكم معنا ,,,اليوم ستطيرون بطائرة من صنع تلا ميذتكم ,,فقام الاساتذة مهرولين محاولين النجاةوالهروب بانفسهم ,,,,,الا استاذ واحد بقي هادئاااا ,,,

فقال له المدير الست خائفا

اجاب الاستاذ,,,,,لا

هل انت واثق من تلا ميذك ,,,,,,,الاستاذ ,,,,انا واثق انها لن تطير