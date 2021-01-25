تشرشل وسائق التاكسي

في الحرب العالمية الثانية ,,,كان تشرشل يقوم بالقاء خطابا كل اسبوع في اذاعة بي بي سي ,,,وفي احدى المرات ذهب للاذاعة على متن التاكسي ولما وصل قال لصاحب التاكسي ,,,,انتضرني نصف الساعة وسامنحك 5 جنيه ,,فرد عليه صاحب التاكسي وكان لا يعرفه ,,اسمحلي ياسيدي لا استطيع انتضارك فانا ذاهب للبيت لكي اسمع للرئيس تشرشل فسيلقي خطابا الان ,,,هنا تاثر تشرشل واحس ان الشعب يحبه فاخرج 20 جنيه وقال له تفضل هدية مني ,,,فرح صاحب التاكسي بالاجر وقال له سيدي سانتضرك اليوم كله وليذهب تشرشل لللجحيم