فهرس التميز ركن النكت والطرائف 2021

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,888
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
في محاولة منا لاسعادكم..ومشاركةالمواقف السعيدة والمضحة على حد سواء
..وبهدف التسلية والتخفيف من حدة مشاكل الحياة اليومية والتخلص من المكبوتات السلبية
نضع بين ايديكم فهر س المواضيع المميزة
والتي استحقت التميز بحصريتها ومصداقيتها
لتنال ختم التميز
اضافة الى المشاركات المتنوعة والمميزة فى المسابقات اللطيفة ليستحق الفائز وصاحب الحضور المميز وسام التالق
عند آخر السنة
أهلا وسهلا