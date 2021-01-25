فهرس التميز ركن النكت والطرائف 2021

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,888
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى

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في محاولة منا لاسعادكم..ومشاركةالمواقف السعيدة والمضحة على حد سواء
..وبهدف التسلية والتخفيف من حدة مشاكل الحياة اليومية والتخلص من المكبوتات السلبية
نضع بين ايديكم فهر س المواضيع المميزة
والتي استحقت التميز بحصريتها ومصداقيتها
لتنال ختم التميز

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اضافة الى المشاركات المتنوعة والمميزة فى المسابقات اللطيفة ليستحق الفائز وصاحب الحضور المميز وسام التالق
عند آخر السنة

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أهلا وسهلا​
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,888
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
حصريات شهر جانفي+فيفري+مارس:


www.4algeria.com

مواقف طريفة حصلت معنا..شاركنا..!

ليس منا من يخلو صِـباه من المواقف الطريفة التي لا تنسى ما عاش صاحبها.. كانت لدينا قطعة من الغنم و كان يشاركنا فيها بعض معارف أبي ، فكنا نرعاها بالتناوب يوما بيوم ، غير أن الذي كان يناوبني في الرعي كان محتالا يجد ألف عذر حتى يتملّص من واجبه في الرعي و يلقيه على عاهلي.. و ما زلت أحمل احتياله و...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@أبو مارية
 
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