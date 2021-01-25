فهرس التميز ركن النكت والطرائف 2021

ليس منا من يخلو صِـباه من المواقف الطريفة التي لا تنسى ما عاش صاحبها.. كانت لدينا قطعة من الغنم و كان يشاركنا فيها بعض معارف أبي ، فكنا نرعاها بالتناوب يوما بيوم ، غير أن الذي كان يناوبني في الرعي كان محتالا يجد ألف عذر حتى يتملّص من واجبه في الرعي و يلقيه على عاهلي.. و ما زلت أحمل احتياله و...