استعمال عشبة العرعار تجربتنا في المنزل

تقرير حول نبات العرعار حصري يعتبر نبات العرعر أو العرعار من الأشجار الكبيرة والمعمرة ينقسم نبات العرعر إلى نوعين: النوع الأول يتميز بلون بنفسجي يميل إلى السواد أمَّا النوع الثاني فيتميز بلون بُني وأخضر، ويُستمل من نبات العرعر ثماره وأوارقه، كما يمتلك هذا النبات زيتاً طيَاراً، ويتم استخراج القطران من خشب نبات العرعر...

سبق وان تحدثت في موضوع سابق عن تبتة العرعاروفي هذا الموضوع سأتحدث عن استعمالات نبتة العرعار الطبية:بعد قطفهانقوم بنفضها جيدا من التراب والحشرات نقوم بغسلها جيدا بالماء تترك تنشف جيدا ثم نقوم برحيها حتى تصبح ناعمةاستعمالاته:ملعقة عرعار مع كاس ماء للاضطرابات الهضمية والقولون. الغثيان..عادة نحضروه في المنزل ونحتفظ به في قارورة زجاجية تستعمل عند الحاجة.