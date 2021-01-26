باي باي ههه

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
212
النقاط
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العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
كاين موضوع كي نفكر فيه راسي يضرني و صدري يضياق

جماعة حنا في المقام الأول مسلمون و لغتنا هي العربية و بغض النظر عن اللهجات لي نحكيو بيها علاش الواحد يبقى يعوج في فمه بباي باي و بونصوار و ما نيش عارف وش ثاني...

انا كي نسمع بنت تقول باي باي ممكن ندير روحي ما سمعتش ، بصح واحد راجل تلقى موسطاشه يكتف (يكتف=يقيّد) ترامواي و يزيد يقول باي باي آآآه هاذي لا ما ممعناش..

ها الواحد شوي يراجع نفسه و يحاول يطهر لسانه قدر المستطاع من لغة الغرب ، و انا مش ضد تعلم لغات أجنبية لا هيهات ، بصح ضد مسلم يحكي مع مسلم بلغة أجنبية و عاجباته روحه ههه

أنتوما واش رايكم حبابي؟ بلاك نكون غالط ههه
 
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