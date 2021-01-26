باي باي ههه

أبو مارية
:: عضو مُشارك ::
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كاين موضوع كي نفكر فيه راسي يضرني و صدري يضياق
جماعة حنا في المقام الأول مسلمون و لغتنا هي العربية و بغض النظر عن اللهجات لي نحكيو بيها علاش الواحد يبقى يعوج في فمه بباي باي و بونصوار و ما نيش عارف وش ثاني...
انا كي نسمع بنت تقول باي باي ممكن ندير روحي ما سمعتش ، بصح واحد راجل تلقى موسطاشه يكتف (يكتف=يقيّد) ترامواي و يزيد يقول باي باي آآآه هاذي لا ما ممعناش..
ها الواحد شوي يراجع نفسه و يحاول يطهر لسانه قدر المستطاع من لغة الغرب ، و انا مش ضد تعلم لغات أجنبية لا هيهات ، بصح ضد مسلم يحكي مع مسلم بلغة أجنبية و عاجباته روحه ههه
أنتوما واش رايكم حبابي؟ بلاك نكون غالط ههه
جماعة حنا في المقام الأول مسلمون و لغتنا هي العربية و بغض النظر عن اللهجات لي نحكيو بيها علاش الواحد يبقى يعوج في فمه بباي باي و بونصوار و ما نيش عارف وش ثاني...
انا كي نسمع بنت تقول باي باي ممكن ندير روحي ما سمعتش ، بصح واحد راجل تلقى موسطاشه يكتف (يكتف=يقيّد) ترامواي و يزيد يقول باي باي آآآه هاذي لا ما ممعناش..
ها الواحد شوي يراجع نفسه و يحاول يطهر لسانه قدر المستطاع من لغة الغرب ، و انا مش ضد تعلم لغات أجنبية لا هيهات ، بصح ضد مسلم يحكي مع مسلم بلغة أجنبية و عاجباته روحه ههه
أنتوما واش رايكم حبابي؟ بلاك نكون غالط ههه