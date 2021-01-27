tatouf barca
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 15
- النقاط
- 3
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- سعيدة
- الجنس
- ذكر
توظيف وطني في 48 ولاية
إعلان توظيف 400 منصب (205+ 195 ) توظيف على اساس الاختبار.
الشهادات المطلوبة
(حاملوا شهادة بكالوريا ( جميع الشعب
تودع الملفات على مستوى #مديرية_النشاط_الاجتماعي لكل ولاية.
نبذة عن التكوبن + الملف المطلوب تجدونه عبر الرابط
إعلان توظيف 400 منصب على أساس الاختبار (توظيف وطني 48 ولاية) جانفي 2021 مع الملف المطلوب
إعلان توظيف 400 منصب (205+ 195 ) توظيف على اساس الاختبار.
الشهادات المطلوبة
(حاملوا شهادة بكالوريا ( جميع الشعب
تودع الملفات على مستوى #مديرية_النشاط_الاجتماعي لكل ولاية.
نبذة عن التكوبن + الملف المطلوب تجدونه عبر الرابط
إعلان توظيف 400 منصب على أساس الاختبار (توظيف وطني 48 ولاية) جانفي 2021 مع الملف المطلوب