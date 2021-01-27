إعلان توظيف 400 منصب على أساس الاختبار (توظيف وطني 48 ولاية) جانفي 2021 مع الملف المطلوب

T

tatouf barca

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 سبتمبر 2020
المشاركات
15
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
ذكر
توظيف وطني في 48 ولاية

إعلان توظيف 400 منصب (205+ 195 ) توظيف على اساس الاختبار.

الشهادات المطلوبة

(حاملوا شهادة بكالوريا ( جميع الشعب

تودع الملفات على مستوى #مديرية_النشاط_الاجتماعي لكل ولاية.

نبذة عن التكوبن + الملف المطلوب تجدونه عبر الرابط

إعلان توظيف 400 منصب على أساس الاختبار (توظيف وطني 48 ولاية) جانفي 2021 مع الملف المطلوب
 
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