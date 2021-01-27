عندما تسرق الدولة من شعبها

اليوم ساطرح عليكم موضوع ,,,انا اسميه سرقة مقننة من دولة لشعبها والحكم لكم

هل تعرفون casnos انه الصندوق الوطني للعمال الغير الاجراء ,,,,وهو يستقبل كل شخص حر في عمله لتامين نفسه ,,,مثل التجار الفلاحين الحرفيين ,,,,, المهم اصحاب الاعمال الحرة ,,,,,الكل يعلم ان التامين عندهم معناه الحصول على بطاقة الشفاء و على التقاعد ,,,,لحد الان نحن متفقون ,,,,,,,,,الان تبدا المشكلة ,,,,,هناك فئة من الناس ,,,,,لديهم تقاعد مسبق ,,,مثل العسكريين او اصحاب التقاعد النسبي او النساء اللواتي حصلن على تقاعد ابائهم ,,,,,هؤلاء الناس عندما يريدون الحصول على عمل اخر فهم مجبرين على الاشتراك في هذا الصندوق والا سيلاحقون من طرف العدالة ,,,,,,,,نعم انا مستعد لا شتراك ,,,,,,ولكن السؤال المطروح هو لما ذا اشترك ,,,,

من اجل بطاقة الشفاء ,,,,,,,,,,,,,لدي بطاقة الشفاء

من اجل التقاعد ,,,,,,,,,,,,,,,,,,لدي تقاعد ,,,,,,,

ومع ذلك يطلب منك الاشتراك في هذا الصندوق ,,,,,,,,,لا علينا ,,,,ساشترك معكم ,,,,,ثم تسالهم

هل ساحصل على تقاعد اخر ان اشتركت معكم ,,,,,,,,,,,,,,,, لا ياخي لديك التقاعد ,,معكم ,,,,,,وهنا يغلي الدم ,,,,,

لماذا اذن اشترك ,,,,,,,,,,,يجيبونك ,,,,,,اشترك وفقط ,,,,,,,,تسالهم ,,,,,,هل انتم الضرائب ,,,,,لا ,,,,,,لان هذا عمل الظرائب ياخذون ولا يعطون

ومهما عملت معهم وسالتهم فسيقولون لك ,,,,,نحن نعمل هكذا ,,,,,,,ما مقابل الاموال التي ادفعها للتامين ,,,,,,,,,,,,,لا شئ

الا تسمى هذه سرقة ,,,,,,,تدفع مقابل لا شئ ,,,,,

لحد الان لم اجد مسؤولااا يجيبني عن هذا السؤال ,, ,,اتعرفون لماذا ,,,,,لان الدولة هي من وضعته ,,,,