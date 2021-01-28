شخص سبب خسارة كبيرة لشركة الطيران الأمريكية إشترى تذكرة ب 250 ألف دولار

هذا الشخص سبب خسارة كبيرة لشركة الطيران الأمريكيةفي سنة 1987م ، المواطن الأمريكي ستيف ورثستين .. إشترى تذكرة ذهبية من شركة الخطوط الجوية الأمريكية سعرها 250 ألف دولار و تسمح له بالسفر على الدرجة الأولى على متن الخطوط الجوية الأمريكية مدى الحياة مجانًا بالإضافة إلى تذكرة مرافق معه سعرها 150 ألف دولار، المهم..ستيف هذا حجز في أكثر من 10 آلاف رحلة، و في بعض الأحيان كان يسافر ليأكل سندويتش في مطعم معين أو ليحضر مباراة ..وكان أحيانًا يسافر مع مشردين ليعيدهم لبلدانهمأو لو كان متضايق يحجز مقعد المرافق لشخص غير حقيقي ليكون المكان بجانبه فارغ خلال الرحلةو لو كان به ملل يحجز و لا يسافرو كان إبنه يحضر كل المناسبات الرياضية في كل مكان في العالم ..و كان أحيانًا يسافر إلى كندا صباحًا ليشتري من كندا وجبة لزوجته تحبها ثمنها 50 دولار فقطو يحضرها و يرجع قبل الغداء و يقول لهاأنا ذهبت الصباح بسرعة لكندا و رجعتو في شهر يوليو سنه 2004 فقط سافر لـ 18 بلدًا ..و كان دائمًا يقول :أنا أستطيع أن أذهب لأي مكان في أي وقت كل الذي علي عمله أنني أحضر حقيبة ملابسي وأتجه للمطار .حتى 2008 فقط(حوالي 21 سنة):* ستيف كان قد سافر 10000 مرة.* سافر فيها 10 مليون ميل.* حصل على 40 مليون نقطة طيران.* سافر 500 مرة لإنجلترا* سافر 70 مرة لأستراليا* سافر 120 مرة لطوكيو* كلف الخطوط الجوية الأمريكية 21 مليون دولار خسائر.فكانت ردة فعل الشركة أنها عزمت على أن توقف له تذكرته الذهبية بأي طريقة..في يوم 13 ديسمبر 2008 مجاء للمطار ليسافر بصحبة صديق له كالعادةفوجد رجال الأمن يوقفوه في المطار و يبلغوه أن تذكرته أصبحت غير سارية ..وهذه كانت الصدمة الكبيرة لستيف ..و التي بسببها رجع لبيته مصدوم و لم ينم لعدة ايام ..و لكنه عزم على أن يرفع قضية على الخطوط الجوية الأمريكية و كانت شكواهأن أمريكا بلد الحرية و العدالة و الديموقراطية و أن الخطوط الجوية الأمريكية دمرت حياته حيث أبعدته عن هوايته المفضلة (السفر).و بالفعل بعد رفعه الدعوى القضائية ضد الشركة بسبب قيامها بالإخلال بوعودها و مصداقيتها ، وطلبه تعويض من الشركة عن حالة الحزن التي تسببت بها له ،كسب القضية ،وحصل على تعويض 3 مليون دولاربالإضافة إلى إعادة تذكرته المجانية التي تعتبر فعالة مدى الحياة..