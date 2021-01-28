صورة الكرة الارضية

mokhtar20
:: عضو مُشارك ::
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هذه المعلومة وجدتها واتمنى ان تتاكدو منها ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,كل منا يعرف الكرة الارضية وطبعا يعرف صورتها ,,,,,,,,,,,,مالا يعرفه البعض ان تلك الصورة ليست حقيقية مهما كان منظرها ولا توجد ابداااا صورة حقيقية للكرة الارضية بذلك الشكل بل الصورة هي عبارة عن عدة صور ملتقطة من عدة اماكن من الكرة الارضية بواسطة اقمار صناعيةو اعطاوها الشكل الذي رسموه لنا وهو على الشكل الكروي ,,,,الشكل الحقيقي للارض غير معروف والصورة الموجودة عبارة عن صور متعددة ,,,,,,,,,,,,,,,