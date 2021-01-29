حكايتي مع كهل العاشق للسبانخ

Andy_Delort
:: عضو فعّال ::
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- الجنس
- ذكر
/
كنت جالسا في العمل انذاك كانت الساعة تشير الى منتصف النهار بتوقيت مكة ...
المهم تقدم إلي كهل ثم سئلني
عندك ماصة وليدي
فحركت رأسي بإشارة يمين يسار
ثم قال لي
حتى وشمة متشموش متصلحو لوالوا حنا بكري لي ميسفهاش صباح مساء ماهوش راجل في الحومة ونتشارو عليه "
حركت احد حاجباي بحركة الاستغراب
ثم قلت له الحاج اعطيني اربع فوائد للشمة : ولك مني الف باطة ..
قلي احسب معايا:
تربع الراس
تعدل ضغطات القلب
تحسن المزاج
تقوي اللثة
قلت له تقوي اللثة ؟؟
طلع نشوف شاربك ملتحت !!
فرفع لي شاربه فوجدت حفرة قد يصل عمقها حاولي 40 قدما !
الحاج روح روح حنا منصلحو والوا حنا تاع تيك توك
ديلور
كنت جالسا في العمل انذاك كانت الساعة تشير الى منتصف النهار بتوقيت مكة ...
المهم تقدم إلي كهل ثم سئلني
عندك ماصة وليدي
فحركت رأسي بإشارة يمين يسار
ثم قال لي
حتى وشمة متشموش متصلحو لوالوا حنا بكري لي ميسفهاش صباح مساء ماهوش راجل في الحومة ونتشارو عليه "
حركت احد حاجباي بحركة الاستغراب
ثم قلت له الحاج اعطيني اربع فوائد للشمة : ولك مني الف باطة ..
قلي احسب معايا:
تربع الراس
تعدل ضغطات القلب
تحسن المزاج
تقوي اللثة
قلت له تقوي اللثة ؟؟
طلع نشوف شاربك ملتحت !!
فرفع لي شاربه فوجدت حفرة قد يصل عمقها حاولي 40 قدما !
الحاج روح روح حنا منصلحو والوا حنا تاع تيك توك
ديلور