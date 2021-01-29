حكايتي مع كهل العاشق للسبانخ

كنت جالسا في العمل انذاك كانت الساعة تشير الى منتصف النهار بتوقيت مكة ...المهم تقدم إلي كهل ثم سئلنيعندك ماصة وليديفحركت رأسي بإشارة يمين يسارثم قال ليحتى وشمة متشموش متصلحو لوالوا حنا بكري لي ميسفهاش صباح مساء ماهوش راجل في الحومة ونتشارو عليه "حركت احد حاجباي بحركة الاستغرابثم قلت له الحاج اعطيني اربع فوائد للشمة : ولك مني الف باطة ..قلي احسب معايا:تربع الراستعدل ضغطات القلبتحسن المزاجتقوي اللثةقلت له تقوي اللثة ؟؟طلع نشوف شاربك ملتحت !!فرفع لي شاربه فوجدت حفرة قد يصل عمقها حاولي 40 قدما !الحاج روح روح حنا منصلحو والوا حنا تاع تيك توكديلور