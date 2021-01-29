قصّة الله يراني

في يوم من الأيام كان هناك شيخ أراد أن يختبر ذكاء وفطنة طلابّه، فذهب إلى أربع فتية وأعطى كلّ واحد منهم تفاحة وطلب منهم أن يأكلوها في مكان لا يراهم فيه أحد، وبعد فترة من الوقت جاءه الفتيان الأربعة فسألهم الشيخ هل أكلتم التفاحه قالوا: نعم فسألهم الشيخ أين؟ ردّ الفتى الأول في غرفتي، والفتى الثاني في الصحراء، والفتى الثالث فوق مركب في البحر، أمّا الفتى الرابع جاء والتفاحة بيده، فسأله الشيخ لماذا لم تأكل التفاحة؟ أجابه ذهبت وبحثت عن أماكن كثيرة، فلم أجد مكاناً لا يراني فيه أحد، لأن الله يراني في كل مكان.



الحكمة المستفادة من القصّة: يجب زرع مبادئ التقوى ومخافة الله عند الفتية في كل الأوقات، وأن يدركوا أنّ الله مطلّع على أفعالنا وأقوالنا دائماً، وبالتالي يصبح الفتية يحاسبون أنفسهم ويراقبون أقوالهم وأفعالهم دائماً.



حكم ومواعظ متنوعة

الأحمق يظن نفسه حكيم، بينما الحكيم يعلم حقيقة نفسه. بحسن التقدير نجعل الآخرين من ممتلكاتنا الخاصة.

ليس من الضروري أن يكون كلامي مقبول، لكن من الضروري أن يكون صادقاً.

لا راحة لمن تعجل الراحة بكسله. السعادة هي معرفة الخير والشر. من يشعر برغبة لا تقاوم في الانطلاق، لا يستطيع أبداً أن يرضى بالزحف

لقد تعلمت باكراً أن الحق لا يُعطى لمن يسكت عنه، وأن على المرء أن يحدث بعض الضجيج حتى يحصل على ما يريد.

المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يُعدّون له اليوم.

لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل.

الحب يلمع كالؤلؤة في ظلام القلب البشري.

لا تمشي في طريق من طرق الحياة الا ومعك سوط عزيمتك وإرادتك، لتلهب به كل عقبة تتعرض طريقك.

التخيل أهم من المعرفة.

قوة التخيل تجعلنا خالدين. العامل بالظلم، والمعين عليه، والراضي به شركاء ثلاثة. لا تستطيع أن تقلع عبير زهرة حتى ولو سحقتها بقدميك. الفشل هو مجموعة التجارب التي تسبق النجاح. أصعب أنواع الصداقة كافة هي صداقة المرء لنفسه. لا تستحِ من إعطاء القليل، فان الحرمان أقل منه.

الشجاع من يخلق من اليأس أمل، لأن اليأس فيه طعم الموت، ولأن الشجاعة معنى الحياة

العظماء لا يموتون. إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة.

الحياة من دون ابتلاء لا تستحق العيش. ندنو من العظمة بقدر ما ندنو من التواضع.

لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. آمن بالحب ولو كان مصدراً للألم ولا تُغلق قلبك. أمر الآلام عند الناس أن يكون عندهم معرفة غزيرة ولكنهم لا يتصرفون.