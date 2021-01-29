إقتباساتُكم / ýôür Qūøtes

*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
- 25 أفريل 2016
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- محل الإقامة
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- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
"تقرأ إقتباسا ما فينقبض قلبُك ؛أنت لاتصدق أن أحدهم كان يشعر بِذات ماتشعر به ؛أن أحدهم استطاع أن يكتُبٓ قلبٓك العميق في سطرين وأن ثمة أحد ما يشارككٓ دهشاتك الصغيرة وتفاصيلك الخفيّة"
دائما ماتصادفنا عبارة؛ نص قصير وحتى كلمة تترك فينا أثرا أو ربما تُعبّر عن حالتنا تحديدا حتى أننا نتعجب ونقول أيُعقل أن تكون صدفة أيعقل أن هذه الكلمات تصف حالي كما هو أيعقل أن تكون رسالة إلاهيّة (في بعض الأحيان) سبحان الله !!
تصادفنا عبارات تترك خلفها ابتسامة عريضة ربما لأننا أُغرِمنا بتلك الكلمات واستوطنت على ضفاف قلوبنا وعلقت بأذهاننا لجمال معناها العميق
. . .
وددتُ اليوم أن تشاركونا تلك الإقتباسات التي نالت إعجابكم حتى أنكم ربما احتفظتم بها بسبب جمال كلماتها وتأثيرها
كُتب ؛ روايات ؛ أيّا كان . . .
شاركونا لنرى جمال إقتباساتكم
"تقرأ إقتباسا ما فينقبض قلبُك ؛أنت لاتصدق أن أحدهم كان يشعر بِذات ماتشعر به ؛أن أحدهم استطاع أن يكتُبٓ قلبٓك العميق في سطرين وأن ثمة أحد ما يشارككٓ دهشاتك الصغيرة وتفاصيلك الخفيّة"
دائما ماتصادفنا عبارة؛ نص قصير وحتى كلمة تترك فينا أثرا أو ربما تُعبّر عن حالتنا تحديدا حتى أننا نتعجب ونقول أيُعقل أن تكون صدفة أيعقل أن هذه الكلمات تصف حالي كما هو أيعقل أن تكون رسالة إلاهيّة (في بعض الأحيان) سبحان الله !!
تصادفنا عبارات تترك خلفها ابتسامة عريضة ربما لأننا أُغرِمنا بتلك الكلمات واستوطنت على ضفاف قلوبنا وعلقت بأذهاننا لجمال معناها العميق
. . .
وددتُ اليوم أن تشاركونا تلك الإقتباسات التي نالت إعجابكم حتى أنكم ربما احتفظتم بها بسبب جمال كلماتها وتأثيرها
كُتب ؛ روايات ؛ أيّا كان . . .
شاركونا لنرى جمال إقتباساتكم