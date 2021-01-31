المراهقة و الحب

ذكريات

ذكريات

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
114
النقاط
609
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
مراهقة جريئة جعلت الحب عنواني
رسمت حلما بريئا و نسجت عليه أحلامي
أحببت الحب و بدأت أبحث عمن ظننته
يشبه فارس أحلامي و يقلد بطل أفلامي

و لم أجد عمن أبحث فهذا يريد أن يعبث
و ذاك كثير كلام و آخر جعلني أعاني
و أنتظر رغم جهلي بالأعين كيف ترقبني
أميرة في أحلامي تافهة في واقعي
هكذا قد يراني رفيع العقل و الفكر

و ضاع الحب في الفوضى ضيعت أهم أيامي
حصدت فشلا و خيبة و صار قلبي يعاني
و صرت كعقرب الساعة أدور أجتر آلامي
أتحسر على حضي في غرفة أوهامي
رفقاء السوء قد هلوا على مجلس الشيطان طلوا
خطط و أفكار و أسراري بين أيديهم
أتعبت كل من حولي و نسفت قيمة الوقت
عاديت أبي و أمي و ظننت الكل يكرهني

مراهقة جريئة جعلت الحب عنواني
رسمت حلما بريئا و نسجت عليه أحلامي
كان الشيطان متزين يلبس ثوبا عربيا
تشتت معه فكري فزلت قدمي ووقعت

تجربة مملة ثقافة غريبة
حياة تعيسة لا هدف فيها ولا معنى
أرهقني فضاء أزرق كدت فيه أن أغرق
أغاني و أفلام خيال و أوهام

أين البطلة التي قلدت في الفيلم الذي أحببت؟
أهي حقا تعاني و تسمع مثلي الأغاني

ليس التقليد من شيمي و لكن أينما رحت
فالكل يرقص و يغني و يتجمل بالحب
جدار الواقع صعب و الصدمة كانت قوية
غيبوبة طويلة و خسائر كبيرة

بسم الحب الذي صار عملا و تجارة
بسم الحب الذي صار ألما و خسارة
أمهات عازبات و نساء حائرات
خالعات مطلقات عن الحب باحثات
قد صرن خاسرات في إمتحان الحياة
أطفال و بنات في أسر مفككة
و ضاع جيل بسم الحب لم يجد مثلي عنوانا

يا ربي ٱرحمني
و ثبتني على ديني
و إملأ قلبي إيمانا
و بحبك إكفيني

بقلمي
ذكريات
dikrayat_dz

قصدت بالشيطان المتزين المسلسلات المدبلجة

ومن يتق الله يجعل له مخرجا
 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,472
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


سلمت اناملك، كل كلمة في محلها
و المعنى ابلغ بالفعل التأثر هذا ظهر بكثرة
خاصة في بداية انتشار المسلسلات و الانفتاح عليها بشتى انواعها و الكثير الكثير
بوركت حبيبتي على الكتابة القيمة
بارك الله فيك
+ختم التميز
في انتظار جديدك
 
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