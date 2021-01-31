عمّي لخظر..

يستحيل على ذهني أن يتصوّر معنى الأصالة نقيّا أصيلا دون أن يتصوّر أيضا ملامح ذلك العجوز الذي جُعلت الحكمة ظله ، و الرويّة مطيّته ، و الصدق منهجه ، و الدُعابة و المزاح ممشاه..



يمكنك ان تسمّيه موسوعة الأمثال الشعبيّة و لا حرج ، و أن تسميه كذلك مجمع الأشعار الشعبيّة و لا تثريب عليك ، فهو مع كثرة نسيانه إلّا أنه لا ينسى أبدا أن يتحفك بما يزيل عن كاهلك أوزار الهموم..



نعم هو ساحر يجعل الكآبة تتبدّد سحائبها فقد ببضع كُليمات يقذفها في فؤادك قبل سمعك ، ثمّ ها أنت ذا قد بعثت مجدّدا و البهجة تغمرك من جديد.



في كلّ يوم تقريبا أجده ينتظرني كي أقلّه معي إلى السوق ، فمازحته مرّة قائلا ( السيارة راك حاب تشاركها معي؟) فردّ تماما بما في قلبه : (و أنت علاش تخاف من ربي) ههه



أخشى أن يأتي يوم لا أجد فيه هذا الجبل الأشمّ ينتظرني كي أقلّه، فأمثاله لأجلهم ينزل القَطْرُ فهم ملح الأرض و زينة الحياة الدنيا.



إن كنتم تذكرون عمي قدور فهو الجِدّ و الحزم بعينه و أمّا عمي لخظر فهو الهزل و المزاح و الدعابة دون أن يخسر وقاره و هيبته.