لا داعي للمخاطرة

Jorh

Jorh

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
909
النقاط
51
محل الإقامة
في قلب اقزامي 😂😂
الجنس
أنثى
سلام
اسمعوا وعوووووو
الحاجة تكون ان نورمال من بعد بالشويش بالشويش تولي نورملي
عادي في بلادي ******
خاطري باه تحسي ببنت الحياة
يا الهي ولاو اكل حكماء
لاداعي للمخاطرة ان كانت النهاية تؤدي الى الجحيم
لاداعي للمخاطرة حين اضطر لخيانة الامانة
لا داعي للمخاطرة حين تعلمين ان مخاطرتك لا تؤدي لنتيجة ايجابية
لاداعي للتضحية حين تعلمين ان من تضحي وتخاطري من اجله ------- لا يهتم من اجلك
لا دااعي للمخاطرة حين تكون بها الكذب وانت في الاصل لا تحبين الكذب
لا داعي للمخاطرة حين تقلل من كرامتك
لا داعي للمخاطرة حتى تبرري افعالك
لا داعي للمخاطرة ------ ولا داعي للتضحية
يقول المثل لي غصب لقرستو ياكلها عجين
/للفتاة التي خاطرت فنالت ما تريد /
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,903
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هناك امور تستحق المخاطرة

وهنا امور ستندم بعد ان تخاطر لاجلها
لكن هذه هي الحياة ان لم تجرب لن تتعلم

تحياتي اختي
 
  • أحببته
التفاعلات: Jorh
Jorh

Jorh

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
909
النقاط
51
محل الإقامة
في قلب اقزامي 😂😂
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هناك امور تستحق المخاطرة

وهنا امور ستندم بعد ان تخاطر لاجلها
لكن هذه هي الحياة ان لم تجرب لن تتعلم

تحياتي اختي
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لما وضعتي اشارة احزنني سلطانتي هههه لا تخافي لست تلك الفتاة :oops::rolleyes:
ومن اخطائنا نتعلم ;)
 
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