سلام

اسمعوا وعوووووو

الحاجة تكون ان نورمال من بعد بالشويش بالشويش تولي نورملي

عادي في بلادي ******

خاطري باه تحسي ببنت الحياة

يا الهي ولاو اكل حكماء

لاداعي للمخاطرة ان كانت النهاية تؤدي الى الجحيم

لاداعي للمخاطرة حين اضطر لخيانة الامانة

لا داعي للمخاطرة حين تعلمين ان مخاطرتك لا تؤدي لنتيجة ايجابية

لاداعي للتضحية حين تعلمين ان من تضحي وتخاطري من اجله ------- لا يهتم من اجلك

لا دااعي للمخاطرة حين تكون بها الكذب وانت في الاصل لا تحبين الكذب

لا داعي للمخاطرة حين تقلل من كرامتك

لا داعي للمخاطرة حتى تبرري افعالك

لا داعي للمخاطرة ------ ولا داعي للتضحية

يقول المثل لي غصب لقرستو ياكلها عجين

/للفتاة التي خاطرت فنالت ما تريد /