بعض النصائح في مادة الفلسفة

Jorh
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
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سلام
قعدو خمس اشهر
بدا العد التنازلي
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منعرف علاه مش خايفة لذيك الدرجة
المهم
حابة نمدلكم نصائح في مادة الفلسفة فادوني بزااف
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الفلسفة مادة فهم اكثر منها مادة حفظ في الاصل لما متكونش فاهم حاجة مش حتقدر تحفظها
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واذا حفظة المقالة حتنساها بالخف
حطيت نحفظ مقالة الدال والمدلول لقيت روحي حافظتها
اما الاقوال اربطو كل كلمة في المقول بشيء غريب
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واصعب شي في المقال هو كيفاه تبداها وكيفاه تخلصها
لذلك كاين مقالات عندهم نفس التمهيد الوظيفي هنا كونو اذكياء مثال ذلك
المقالات لي كاين في اشكالية ** في ادراك العالم الخارجي **
لي فيها مشكلة الاحساس والادراك ** اللغة والفكر ** الشعور واللاشعور **الذاكرة والخيال ** العادة والارادة
مثال ** يتفاعل الانسان مع عالمه الخارجي من اجل التكيف معه ولا يتسنى له ذلك الا من خلال مجموعة من الوظائف والقدرات اهمها الاحساس والادراك ** اذا كانت المقالة تهدر على هذو الزوج نعرفوهم ونكملو عادي لكن اذا كانت تهدر على الذاكرة والخيال تذكر الاحساس والادراك ومنعرفوهمش ونقولو ** لكن هذين الوظيفتين غير كافيتين **ونذكر الذاكرة والخيال ونعرفوهم
*لكن اذا كان التعريف يخدم احد المواقف منذكروهمش وكذلك في مقالة بطريقة المقارنة لانو التعريفات نديروهم في اوجه الاختلاف
****
سلام
قعدو خمس اشهر
بدا العد التنازلي
-----
منعرف علاه مش خايفة لذيك الدرجة
المهم
حابة نمدلكم نصائح في مادة الفلسفة فادوني بزااف
****
الفلسفة مادة فهم اكثر منها مادة حفظ في الاصل لما متكونش فاهم حاجة مش حتقدر تحفظها
*****
واذا حفظة المقالة حتنساها بالخف
حطيت نحفظ مقالة الدال والمدلول لقيت روحي حافظتها
اما الاقوال اربطو كل كلمة في المقول بشيء غريب
****
واصعب شي في المقال هو كيفاه تبداها وكيفاه تخلصها
لذلك كاين مقالات عندهم نفس التمهيد الوظيفي هنا كونو اذكياء مثال ذلك
المقالات لي كاين في اشكالية ** في ادراك العالم الخارجي **
لي فيها مشكلة الاحساس والادراك ** اللغة والفكر ** الشعور واللاشعور **الذاكرة والخيال ** العادة والارادة
مثال ** يتفاعل الانسان مع عالمه الخارجي من اجل التكيف معه ولا يتسنى له ذلك الا من خلال مجموعة من الوظائف والقدرات اهمها الاحساس والادراك ** اذا كانت المقالة تهدر على هذو الزوج نعرفوهم ونكملو عادي لكن اذا كانت تهدر على الذاكرة والخيال تذكر الاحساس والادراك ومنعرفوهمش ونقولو ** لكن هذين الوظيفتين غير كافيتين **ونذكر الذاكرة والخيال ونعرفوهم
*لكن اذا كان التعريف يخدم احد المواقف منذكروهمش وكذلك في مقالة بطريقة المقارنة لانو التعريفات نديروهم في اوجه الاختلاف
****
سلام