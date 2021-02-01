بعض النصائح في مادة الفلسفة

سلامقعدو خمس اشهربدا العد التنازلي-----منعرف علاه مش خايفة لذيك الدرجةالمهمحابة نمدلكم نصائح في مادة الفلسفة فادوني بزااف****الفلسفة مادة فهم اكثر منها مادة حفظ في الاصل لما متكونش فاهم حاجة مش حتقدر تحفظها*****واذا حفظة المقالة حتنساها بالخفحطيت نحفظ مقالة الدال والمدلول لقيت روحي حافظتهااما الاقوال اربطو كل كلمة في المقول بشيء غريب****واصعب شي في المقال هو كيفاه تبداها وكيفاه تخلصهالذلك كاين مقالات عندهم نفس التمهيد الوظيفي هنا كونو اذكياء مثال ذلكالمقالات لي كاين في اشكالية ** في ادراك العالم الخارجي **لي فيها مشكلة الاحساس والادراك ** اللغة والفكر ** الشعور واللاشعور **الذاكرة والخيال ** العادة والارادةمثال ** يتفاعل الانسان مع عالمه الخارجي من اجل التكيف معه ولا يتسنى له ذلك الا من خلال مجموعة من الوظائف والقدرات اهمها الاحساس والادراك ** اذا كانت المقالة تهدر على هذو الزوج نعرفوهم ونكملو عادي لكن اذا كانت تهدر على الذاكرة والخيال تذكر الاحساس والادراك ومنعرفوهمش ونقولو ** لكن هذين الوظيفتين غير كافيتين **ونذكر الذاكرة والخيال ونعرفوهم*لكن اذا كان التعريف يخدم احد المواقف منذكروهمش وكذلك في مقالة بطريقة المقارنة لانو التعريفات نديروهم في اوجه الاختلاف****سلام