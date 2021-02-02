برنامج المسلم في حياته اليومية

Ma$Ter

Ma$Ter

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برنامج المسلم في حياته اليومية

السؤال :

• ما هو النموذج الذي يتخذه المسلم في حياته اليومية؟

الجواب :

قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله :

أن يفتتح حياته اليومية بطاعة ويختمها بطاعة

• ويحرص على أن يكون فيما بين ذلك مليئاً بالطاعات متأسياً بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم .

• فإن أمكن أن يستيقظ قبل الفجر - أي : في وقت السحر - للتهجد فحسن ، وإلا فليكن على الأقل ممن يصلي الفجر في جماعة، وبعد الصلاة يأتي بالأذكار الواردة في أدبار الصلوات .

• ثم يأتي بالورد من القرآن ومن السنة، ثم يقرأ حزبه اليومي من القرآن الكريم إذا لم يكن قد قرأه في التهجد ، ولو كان قليلاً .

• ثم بعد أن يستعد يتوجه إلى عمله اليومي سواء كان وظيفة ، أو عملاً حراً مستشعراً عظمة الله بقلبه ، وذكره بلسانه ، ومراقبته بضميره ،

• فلا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه ، فإن كان صواباً تقدم ، وإن كان خطأ ترك ، وإن جهل توقف حتى يسأل ، قال تعالى: {فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل:٤٣]

• ومتى حانت الصلاة ، وسمع الأذان فزع إليها مؤدياً لها مع السنن الرواتب والأذكار.

• وبعد المغرب يقرأ الورد اليومي الذي قرأه بعد الفجر ، فإذا صلى العشاء عاد إلى بيته ، وتهيأ للنوم على ذكر الله.

• وهكذا ينبغي أن يقضي المسلم حياته اليومية متأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم

📙 [فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله (1 / 103-104)]
 
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