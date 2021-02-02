متمنياتي اليوم!.. للعلامة المصلح الأديب الطيب العقبي البسكري -رحمه الله

وأتمنى أن لو يحصل التفاهم بيني وبين كل من ينتقد علي فيما أقول وأكتبه معلقا به بين الناس بمثل الطريقة التي أسلكها وأنا بمرأى ومسمع من العموم.ويسرني انتقاد أهل العلم الصحيح وردهم على بضاعتي المزجاة بأدلة الشرع الشريف وحجج المنطق المقبولة عقلا. ولكن يسوؤني جدا أن يكون في الأمة من يحاول رد الدين الخالص والحسن من القول بمجرد التهتر والتهور، ويحزنني كثيرا إذا كان ذلك المحاول سفيها غير رشيد.