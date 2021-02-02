الزوج في عمر 40 انتهت مدة صلاحيته

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
تعدونا ان تكون مدة الصلاحية خاصة بالمواد الاستهلاكية
كالمصبرات
و نجد ختما يوضح اليوم و الشهر و السنة لنهاية استعمالها
او استهلاكها
لكن
ان نجد زوجا منتهي الصلاحية فالامر من عجائب الزمن و نائباته و ندباته
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صلاحية الزوج لا تجدها مختومة في صلعته و لا في لباسه
بل تجدها مختومة في عقله و عقول من يحيطون به
كيف ذالك
بمجرد ان يبلغ سن الاربعين
يترك اللباس الجيد و التعطر و الرياضة و الضحك و الفكاهة و البشاشة و حريم السلطان و الاغتسال
و الدراسة و الكتابة و الغزل و الحماسة و الاصدقاء و العائلة و و و و

تتغير عاداته الى
العزلة و الحزن و الكآبة و الانطواء و التشناف و التوتر و الصراخ و عدم الاهتمام بمظهره
و نظافته و لباسه و الثرثرة على كل شيء و العصبية و الانين لأتفه ألم و مراقبة الحنفية و المصابيح
بشكل مبالغ فيه و كر النعل و زيارة الطبيب بشكل مستمر بلا سبب مرضي مقنع و لا يسأل عن زوجته
و لا عن جمالها و لا عن نفسيتها و لا عن احوالها و لا يرافقها و لا يهتم لأيام غيابها عند البيت
و يتابع نشرة الاخبار تاع الثمانية على التلفزيون الرسمي هههههههه

و أكله الى
اللفت و الزرودية و الاكل المطبوخ و الاكل الصامط و المسوس و المر و الحديث عن خوفه
من الاكل المقلي و الحلو بشكل ملفت لمحيطه

لااا ياااشيخ
هته كلها عادات سيئة يجب تركها
لا تترك الرياضة و لا البشاشة و الملاطفة و المغازلة ـ طبعا مغازلة الزوجة
اهتم بجسمك و صحتك و نظافتك و بمحيطك
اهتم بأكلك و كن ايجابيا مع محيطك
إسأل عن زوجتك عن اولادك و شاركهم في حياتهم بلا تسلط
لا تخف من المرض حتى يصبح فوبيا
لا تذهب الى الطبيب بشكل روتيني حتى يصبح عادة
لا تكثر السخط و لا الضجر
ابتسم و عش سعيدا بدينك
بزوجتك بأولادك و حتى احفادك
اجعل لاولادك و روحك فسحة و مزحة و ضحكة
كن حكيما فاتحا للخير
كن انت محور البيت
و انت من يجتمع حوله اهله
كن في الجمعيات الخيرية و جمعيات المساجد
و جمعيات تدريس البراعم



لا تجعل حياتك تتوقف و تنتظر مصرعك او موتك او مرضك
فلا شيء يمنع مقادير الله و هي فينا ماضية شئنا ام ابينا


جدد حياتك مع محيطك و أهلك
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ملاحظة
هته رسالة
سأوجهها الى احد معارفي
هرم و عمره لم يصل الى 50 سنة
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
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النقاط
13
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
اضنك لم تصل الى هذه الاسن ياخ امين لكي تحكم على من وصل الى هذه السن بالعبوس ,,,,,,حتى ولو كنت وصلت الى هذه السن وانت مفعم بالنشاط فاحمد الله على هذه النعمة لانها نعمة غير متاحة لكثير من البشر وانا واحد منهم ,,,,بالزواج او بدون الزواج ,,,,,,,,,,,,,,,عندما تكتفي بحياتك يصبح وجود هذه الاشياء لطيف وليس ضروري ,,,,تبحث فقط ان يبتعدوا عنك ,,,,,,,,,,,,,,
 
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