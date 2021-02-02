الزوج في عمر 40 انتهت مدة صلاحيته

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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تعدونا ان تكون مدة الصلاحية خاصة بالمواد الاستهلاكية
كالمصبرات
و نجد ختما يوضح اليوم و الشهر و السنة لنهاية استعمالها
او استهلاكها
لكن
ان نجد زوجا منتهي الصلاحية فالامر من عجائب الزمن و نائباته و ندباته
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صلاحية الزوج لا تجدها مختومة في صلعته و لا في لباسه
بل تجدها مختومة في عقله و عقول من يحيطون به
كيف ذالك
بمجرد ان يبلغ سن الاربعين
يترك اللباس الجيد و التعطر و الرياضة و الضحك و الفكاهة و البشاشة و حريم السلطان و الاغتسال
و الدراسة و الكتابة و الغزل و الحماسة و الاصدقاء و العائلة و و و و
تتغير عاداته الى
العزلة و الحزن و الكآبة و الانطواء و التشناف و التوتر و الصراخ و عدم الاهتمام بمظهره
و نظافته و لباسه و الثرثرة على كل شيء و العصبية و الانين لأتفه ألم و مراقبة الحنفية و المصابيح
بشكل مبالغ فيه و كر النعل و زيارة الطبيب بشكل مستمر بلا سبب مرضي مقنع و لا يسأل عن زوجته
و لا عن جمالها و لا عن نفسيتها و لا عن احوالها و لا يرافقها و لا يهتم لأيام غيابها عند البيت
و يتابع نشرة الاخبار تاع الثمانية على التلفزيون الرسمي هههههههه
و أكله الى
اللفت و الزرودية و الاكل المطبوخ و الاكل الصامط و المسوس و المر و الحديث عن خوفه
من الاكل المقلي و الحلو بشكل ملفت لمحيطه
لااا ياااشيخ
هته كلها عادات سيئة يجب تركها
لا تترك الرياضة و لا البشاشة و الملاطفة و المغازلة ـ طبعا مغازلة الزوجة
اهتم بجسمك و صحتك و نظافتك و بمحيطك
اهتم بأكلك و كن ايجابيا مع محيطك
إسأل عن زوجتك عن اولادك و شاركهم في حياتهم بلا تسلط
لا تخف من المرض حتى يصبح فوبيا
لا تذهب الى الطبيب بشكل روتيني حتى يصبح عادة
لا تكثر السخط و لا الضجر
ابتسم و عش سعيدا بدينك
بزوجتك بأولادك و حتى احفادك
اجعل لاولادك و روحك فسحة و مزحة و ضحكة
كن حكيما فاتحا للخير
كن انت محور البيت
و انت من يجتمع حوله اهله
كن في الجمعيات الخيرية و جمعيات المساجد
و جمعيات تدريس البراعم
لا تجعل حياتك تتوقف و تنتظر مصرعك او موتك او مرضك
فلا شيء يمنع مقادير الله و هي فينا ماضية شئنا ام ابينا
جدد حياتك مع محيطك و أهلك
ملاحظة
هته رسالة
سأوجهها الى احد معارفي
هرم و عمره لم يصل الى 50 سنة
كالمصبرات
و نجد ختما يوضح اليوم و الشهر و السنة لنهاية استعمالها
او استهلاكها
لكن
ان نجد زوجا منتهي الصلاحية فالامر من عجائب الزمن و نائباته و ندباته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صلاحية الزوج لا تجدها مختومة في صلعته و لا في لباسه
بل تجدها مختومة في عقله و عقول من يحيطون به
كيف ذالك
بمجرد ان يبلغ سن الاربعين
يترك اللباس الجيد و التعطر و الرياضة و الضحك و الفكاهة و البشاشة و حريم السلطان و الاغتسال
و الدراسة و الكتابة و الغزل و الحماسة و الاصدقاء و العائلة و و و و
تتغير عاداته الى
العزلة و الحزن و الكآبة و الانطواء و التشناف و التوتر و الصراخ و عدم الاهتمام بمظهره
و نظافته و لباسه و الثرثرة على كل شيء و العصبية و الانين لأتفه ألم و مراقبة الحنفية و المصابيح
بشكل مبالغ فيه و كر النعل و زيارة الطبيب بشكل مستمر بلا سبب مرضي مقنع و لا يسأل عن زوجته
و لا عن جمالها و لا عن نفسيتها و لا عن احوالها و لا يرافقها و لا يهتم لأيام غيابها عند البيت
و يتابع نشرة الاخبار تاع الثمانية على التلفزيون الرسمي هههههههه
و أكله الى
اللفت و الزرودية و الاكل المطبوخ و الاكل الصامط و المسوس و المر و الحديث عن خوفه
من الاكل المقلي و الحلو بشكل ملفت لمحيطه
لااا ياااشيخ
هته كلها عادات سيئة يجب تركها
لا تترك الرياضة و لا البشاشة و الملاطفة و المغازلة ـ طبعا مغازلة الزوجة
اهتم بجسمك و صحتك و نظافتك و بمحيطك
اهتم بأكلك و كن ايجابيا مع محيطك
إسأل عن زوجتك عن اولادك و شاركهم في حياتهم بلا تسلط
لا تخف من المرض حتى يصبح فوبيا
لا تذهب الى الطبيب بشكل روتيني حتى يصبح عادة
لا تكثر السخط و لا الضجر
ابتسم و عش سعيدا بدينك
بزوجتك بأولادك و حتى احفادك
اجعل لاولادك و روحك فسحة و مزحة و ضحكة
كن حكيما فاتحا للخير
كن انت محور البيت
و انت من يجتمع حوله اهله
كن في الجمعيات الخيرية و جمعيات المساجد
و جمعيات تدريس البراعم
لا تجعل حياتك تتوقف و تنتظر مصرعك او موتك او مرضك
فلا شيء يمنع مقادير الله و هي فينا ماضية شئنا ام ابينا
جدد حياتك مع محيطك و أهلك
ملاحظة
هته رسالة
سأوجهها الى احد معارفي
هرم و عمره لم يصل الى 50 سنة