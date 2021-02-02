الزوج في عمر 40 انتهت مدة صلاحيته

تعدونا ان تكون مدة الصلاحية خاصة بالمواد الاستهلاكية

كالمصبرات

و نجد ختما يوضح اليوم و الشهر و السنة لنهاية استعمالها

او استهلاكها

لكن

ان نجد زوجا منتهي الصلاحية فالامر من عجائب الزمن و نائباته و ندباته

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صلاحية الزوج لا تجدها مختومة في صلعته و لا في لباسه

بل تجدها مختومة في عقله و عقول من يحيطون به

كيف ذالك

بمجرد ان يبلغ سن الاربعين

يترك اللباس الجيد و التعطر و الرياضة و الضحك و الفكاهة و البشاشة و حريم السلطان و الاغتسال

و الدراسة و الكتابة و الغزل و الحماسة و الاصدقاء و العائلة و و و و



تتغير عاداته الى

العزلة و الحزن و الكآبة و الانطواء و التشناف و التوتر و الصراخ و عدم الاهتمام بمظهره

و نظافته و لباسه و الثرثرة على كل شيء و العصبية و الانين لأتفه ألم و مراقبة الحنفية و المصابيح

بشكل مبالغ فيه و كر النعل و زيارة الطبيب بشكل مستمر بلا سبب مرضي مقنع و لا يسأل عن زوجته

و لا عن جمالها و لا عن نفسيتها و لا عن احوالها و لا يرافقها و لا يهتم لأيام غيابها عند البيت

و يتابع نشرة الاخبار تاع الثمانية على التلفزيون الرسمي هههههههه



و أكله الى

اللفت و الزرودية و الاكل المطبوخ و الاكل الصامط و المسوس و المر و الحديث عن خوفه

من الاكل المقلي و الحلو بشكل ملفت لمحيطه



لااا ياااشيخ

هته كلها عادات سيئة يجب تركها

لا تترك الرياضة و لا البشاشة و الملاطفة و المغازلة ـ طبعا مغازلة الزوجة

اهتم بجسمك و صحتك و نظافتك و بمحيطك

اهتم بأكلك و كن ايجابيا مع محيطك

إسأل عن زوجتك عن اولادك و شاركهم في حياتهم بلا تسلط

لا تخف من المرض حتى يصبح فوبيا

لا تذهب الى الطبيب بشكل روتيني حتى يصبح عادة

لا تكثر السخط و لا الضجر

ابتسم و عش سعيدا بدينك

بزوجتك بأولادك و حتى احفادك

اجعل لاولادك و روحك فسحة و مزحة و ضحكة

كن حكيما فاتحا للخير

كن انت محور البيت

و انت من يجتمع حوله اهله

كن في الجمعيات الخيرية و جمعيات المساجد

و جمعيات تدريس البراعم







لا تجعل حياتك تتوقف و تنتظر مصرعك او موتك او مرضك

فلا شيء يمنع مقادير الله و هي فينا ماضية شئنا ام ابينا





جدد حياتك مع محيطك و أهلك





ملاحظة

هته رسالة

سأوجهها الى احد معارفي

هرم و عمره لم يصل الى 50 سنة