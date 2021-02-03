انا وسط الهدوء **مستحيل

سلام

******

لم اجرب هذا الهدوء من قبل

من القائل انه علينا اجتناب هدوء الليل لما يثيره في انفسنا من الم وحنين

بالعكس

سكينة ****--

تامل ---**

سعادة

امل

وكانك ملكة كنوز الدنيا

تسمع تكتكة الساعة امامك تنبهك ان الوقت تاخر فلا تعيرها اهتمام

تسمع مواء القطط ****** فتخمن من الفائز اقط جاركم ام القط ذو العين الواحدة

المرعب ----لا احب القطط //**//--

تسمع صوت الرياح --- فترتجف بردا

***

ترتشف مرة اخرى من المياه التي امامك ///يالا التناقض

تحس بها وهي تنزل الى امعائك

///

تشرد في الايام الماضية ///

تعاتب نفسك على اهمالها



تتامل هذه /الجملة تعاتب نفسك / انت ونفسك اثنان

انت تامر نفسك ---- لانفسك التي تسيرك

فتفعل لها ماتريد

تتاملها من جديد وتنظر للساعة 00.16

غدا يوم جديد

بامل جديد واقوى

بعزيمة اكبر

وارادة حديدية

*نعم استطيع وتستطيعون فقط لتكن منكم البدايات ----- صحيح انها صعبة لكنها ليست مستحيلة ولانها تستحق*

//ملاحظة -- افكاري فوضوية اعلم --لم اقم بصياغتها من جديد احببت تركها هكذا //

تصبحون على واقع اجمل