انا وسط الهدوء **مستحيل

Jorh
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 928
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- في قلب اقزامي 😂😂
- الجنس
- أنثى
سلام
******
لم اجرب هذا الهدوء من قبل
من القائل انه علينا اجتناب هدوء الليل لما يثيره في انفسنا من الم وحنين
بالعكس
سكينة ****--
تامل ---**
سعادة
امل
وكانك ملكة كنوز الدنيا
تسمع تكتكة الساعة امامك تنبهك ان الوقت تاخر فلا تعيرها اهتمام
تسمع مواء القطط ****** فتخمن من الفائز اقط جاركم ام القط ذو العين الواحدة
المرعب ----لا احب القطط //**//--
تسمع صوت الرياح --- فترتجف بردا
***
ترتشف مرة اخرى من المياه التي امامك ///يالا التناقض
تحس بها وهي تنزل الى امعائك
///
تشرد في الايام الماضية ///
تعاتب نفسك على اهمالها
تتامل هذه /الجملة تعاتب نفسك / انت ونفسك اثنان
انت تامر نفسك ---- لانفسك التي تسيرك
فتفعل لها ماتريد
تتاملها من جديد وتنظر للساعة 00.16
غدا يوم جديد
بامل جديد واقوى
بعزيمة اكبر
وارادة حديدية
*نعم استطيع وتستطيعون فقط لتكن منكم البدايات ----- صحيح انها صعبة لكنها ليست مستحيلة ولانها تستحق*
//ملاحظة -- افكاري فوضوية اعلم --لم اقم بصياغتها من جديد احببت تركها هكذا //
تصبحون على واقع اجمل
******
لم اجرب هذا الهدوء من قبل
من القائل انه علينا اجتناب هدوء الليل لما يثيره في انفسنا من الم وحنين
بالعكس
سكينة ****--
تامل ---**
سعادة
امل
وكانك ملكة كنوز الدنيا
تسمع تكتكة الساعة امامك تنبهك ان الوقت تاخر فلا تعيرها اهتمام
تسمع مواء القطط ****** فتخمن من الفائز اقط جاركم ام القط ذو العين الواحدة
المرعب ----لا احب القطط //**//--
تسمع صوت الرياح --- فترتجف بردا
***
ترتشف مرة اخرى من المياه التي امامك ///يالا التناقض
تحس بها وهي تنزل الى امعائك
///
تشرد في الايام الماضية ///
تعاتب نفسك على اهمالها
تتامل هذه /الجملة تعاتب نفسك / انت ونفسك اثنان
انت تامر نفسك ---- لانفسك التي تسيرك
فتفعل لها ماتريد
تتاملها من جديد وتنظر للساعة 00.16
غدا يوم جديد
بامل جديد واقوى
بعزيمة اكبر
وارادة حديدية
*نعم استطيع وتستطيعون فقط لتكن منكم البدايات ----- صحيح انها صعبة لكنها ليست مستحيلة ولانها تستحق*
//ملاحظة -- افكاري فوضوية اعلم --لم اقم بصياغتها من جديد احببت تركها هكذا //
تصبحون على واقع اجمل