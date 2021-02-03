(( مَا يُقَالُ عِنْدَ رُؤْيَةِ أَهْلِ الْبَلاءِ ))

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ

صححه الألباني في

صحيح الترمذي - رقم : (3432) صححه الألباني فيصحيح الترمذي - رقم : (3432)