مَا يُقَالُ عِنْدَ رُؤْيَةِ أَهْلِ الْبَلاءِ

Ma$Ter

Ma$Ter

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(( مَا يُقَالُ عِنْدَ رُؤْيَةِ أَهْلِ الْبَلاءِ ))

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَأَى مُبْتَلًى، فَقَالَ : (( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ ))

👈🏽 صححه الألباني في
📚 صحيح الترمذي - رقم : (3432)

▫في الحديثِ : أنَّ ذِكرَ اللهِ والثَّناءَ عليه يَحفَظُ الإنسانَ، ويُعافيه مِن البلايا .

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