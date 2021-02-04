رهبان حنطوا أنفسهم وهم على قيد الحياة

ترسخ مفهوم التحنيط بشكل عام في أذهان المصريين القدماء، فظل سر هذا الفعل شاغلًا لبال الأثريين والمتخصصين، إلى حد استخراج المومياوات لدراستها.لكن رهبان طائفة «شينجون» لم يلجئوا إلى طريق التحنيط التقليدية، كمستخلصات الجذور وعلكة النباتات الطبيعية وصمغ الأشجار الصنوبرية الذي يوضع على الجسم المملح والمحنط، وحنطوا أنفسهم وهم أحياء بحسب ما ذكره موقع «grunge».وتعتبر «شينجون» طائفة بوذية نشأت خلال فترة هييان في اليابان من عام 794 الي 1185.ويبدأ رهبان هذه الطائفة التحنيط الذاتي بالتخلص من دهون الجسم، عن طريق تناول نظام غذائي من المكسرات والبذور والجذور فقط من جبل «يودونو»، ومن المحتمل أن يكون طقس سوكوشنبوتسو ينفذ لمدة 1000 يوم كحد أدنى، وأحيانًا على دورتين أو 3 دورات.وتكمن الفكرة الأساسية من هذا التحنيط في إزالة أي شيء من الجسم تنجذب إليه البكتيريا والطفيليات، وبالتالي إبطاء التحلل، وبعد هذا، يمتنع الرهبان عن الطعام الصلب تمامًا، ويشربون فقط الشاي السام المصنوع من شجرة أوروشي، والذي يتسبب في القيء الشديد وإزالة أكبر قدر ممكن من السوائل من الجسم، ثم يقطعوا المياه تمامًا وينتظروا الموت.وعندما كان الرهبان مستعدين لدخول هذه الحالة، التي أُطلق عليها اسم «نيوجو»، كانوا يدفنون أنفسهم أحياء، فينزلون في صندوق صنوبر على عمق ثلاثة أمتار تحت الأرض مليئًا بالفحم، ويجلسوا في وضع اللوتس يتأملون في ظلام دامس وذلك لتحفيز الذات وبلوغ أقصى درجات التأمل.كما كانوا يتنفسون من خلال أنبوب يستمد الهواء من أعلي، وكانوا يدقون الجرس كل يوم، وعندما يتوقف الجرس عن الرنين، يفترض من في الخارج أن الراهب توفي، وفي غضون 1000 يوم أخرى، تنزع الجثة ويتم فحصها للتأكد من عدم تسوسها.كما لم يكن رهبان «شينجون» هم الوحيدون الذين حنطوا أنفسهم، فراهب المومياء التايلاندي الشهير لوانج فو داينج، وراهب صيني آخر يدعى قيسان تشانج يرقدان الآن داخل تمثال عمره 1000 عام سُرق من قريته في عام 1995، وتم عرضه في العاصمة بودابست قبل أن ينتهي به المطاف في هولندا.ومع مرور الوقت، مع دخول اليابان عصر ميجي (1868 – 1912م) وتحديثها، وخاصة بعد حظر ممارسة التحنيط الذاتي، بدأ الناس ينظرون إلى الرهبان على أنهم مجانين أكثر من كونهم حكماء، وبغض النظر عن كيفية رؤيتهم اليوم، فإن بقايا عقيدتهم هي بالتأكيد شيء يستحق المشاهدة.ويمكن للسياح المحليين والدوليين على حد سواء السفر لمشاهدة أي من سوكوشينبوتسو المتبقية، فيوجد 16 منهم في محافظة ياماجاتا في منطقة توهوكو في اليابان، بالإضافة إلى 13 أخرين، وأشهر المومياوات هي مومياء دايجوكو بوساتسو، الذي حنط نفسه عن عمر يناهز 96 عام 1783، يقيم حاليًا في معبد ريوسوي جي داينيتشيبو في مدينة تسوروكا بمحافظة ياماجاتا.