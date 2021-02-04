كعب إطالة القامة 5سنتمترات

والله في خدمة عانيت من تنمر يعايروني بلقصورية انا بزاف قصيرة وحبيت ننصح اي وحدة خدامة وتعاني من قصر كيفي بصح بدلت الخدمة وشريت هاد المنتوج كمونديتو وصلوهولي حتا لباب الدار وخلصتو 2500دج كعب إطالة القامة حتى 5سنتمترات مصنوعة من السيليكون المرن لضمان أقصى درجات الراحة – وتصل إلى 5 سم ارتفاع أكثرتحتوى على 5 أزواج من الشرائح التي يمكن وضعها واحدة على رأس الأخرىنسبة نقاء السيليكون 98%تصميم سيليكون مضاد للانزلاقتطيل القامة وتعطيك مظهر متألقيمكن إخفاءها تحت فراش الحذاءمناسب لجميع المقاسات و جميع انواع الاحذية.رابط ايداع الطلب: