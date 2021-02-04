كعب إطالة القامة 5سنتمترات

حرة بنت حرة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 فيفري 2021
- المشاركات
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- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
والله في خدمة عانيت من تنمر يعايروني بلقصورية انا بزاف قصيرة وحبيت ننصح اي وحدة خدامة وتعاني من قصر كيفي بصح بدلت الخدمة وشريت هاد المنتوج كمونديتو وصلوهولي حتا لباب الدار وخلصتو 2500دج كعب إطالة القامة حتى 5سنتمترات مصنوعة من السيليكون المرن لضمان أقصى درجات الراحة – وتصل إلى 5 سم ارتفاع أكثر
تحتوى على 5 أزواج من الشرائح التي يمكن وضعها واحدة على رأس الأخرى
نسبة نقاء السيليكون 98%
تصميم سيليكون مضاد للانزلاق
تطيل القامة وتعطيك مظهر متألق
يمكن إخفاءها تحت فراش الحذاء
مناسب لجميع المقاسات و جميع انواع الاحذية.
رابط ايداع الطلب:
تحتوى على 5 أزواج من الشرائح التي يمكن وضعها واحدة على رأس الأخرى
نسبة نقاء السيليكون 98%
تصميم سيليكون مضاد للانزلاق
تطيل القامة وتعطيك مظهر متألق
يمكن إخفاءها تحت فراش الحذاء
مناسب لجميع المقاسات و جميع انواع الاحذية.
رابط ايداع الطلب:
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