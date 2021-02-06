مركز البرتقال وأحلى عصير من مطبخي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبما انو موسم البرتقال قلت نوجد مركز البرتقالونخبيه للاستعمال وقت الحاجة.استعملت 2كيلو برتقال تشينة نتاع العصير..3حبات ليمونغسلتها وقشرتها قطعتها ونحيت منها القشرة البيضاء بعد التقشير جيدابعد التقطيع نحط ملاعق سكرذرك انا منحبش السكر بزاف كل واحد والكمية لي يحط. ونخليه فالثلاجة ليلة كاملة باه يطلق عصير اكثر.ونكون ايضا راpيت القشور نسكرها ونخبيها فالثلاجة. تبات.في الغد رحيت المركز تاعي وضفتلو الزاست بعدما نكون صفيتو.قسمتو في اكياس بلاستيكية كل كمية حق لتر مع الماء ووضعته في المجمد.في امان الله.