مركز البرتقال وأحلى عصير من مطبخي

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بما انو موسم البرتقال قلت نوجد مركز البرتقال
ونخبيه للاستعمال وقت الحاجة.
استعملت 2كيلو برتقال تشينة نتاع العصير..3حبات ليمون
غسلتها وقشرتها قطعتها ونحيت منها القشرة البيضاء بعد التقشير جيدا
بعد التقطيع نحط ملاعق سكر
ذرك انا منحبش السكر بزاف كل واحد والكمية لي يحط. ونخليه فالثلاجة ليلة كاملة باه يطلق عصير اكثر.
ونكون ايضا راpيت القشور نسكرها ونخبيها فالثلاجة. تبات.
في الغد رحيت المركز تاعي وضفتلو الزاست بعدما نكون صفيتو.
قسمتو في اكياس بلاستيكية كل كمية حق لتر مع الماء ووضعته في المجمد.
في امان الله.
بما انو موسم البرتقال قلت نوجد مركز البرتقال
ونخبيه للاستعمال وقت الحاجة.
استعملت 2كيلو برتقال تشينة نتاع العصير..3حبات ليمون
غسلتها وقشرتها قطعتها ونحيت منها القشرة البيضاء بعد التقشير جيدا
بعد التقطيع نحط ملاعق سكر
ذرك انا منحبش السكر بزاف كل واحد والكمية لي يحط. ونخليه فالثلاجة ليلة كاملة باه يطلق عصير اكثر.
ونكون ايضا راpيت القشور نسكرها ونخبيها فالثلاجة. تبات.
في الغد رحيت المركز تاعي وضفتلو الزاست بعدما نكون صفيتو.
قسمتو في اكياس بلاستيكية كل كمية حق لتر مع الماء ووضعته في المجمد.
في امان الله.
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