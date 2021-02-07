مشكلتي

شخص كان يريد خطبتي لكني لم اقبل به نظرا لمشكلة تخص سمعته حينها قام بضرب شخص ودخل السجن مما جعلني ارفض ويرفض والدي

لكنه حقد علي وكان يحاول التحدث معي في الطريق واهرب منه.

بعد زواجي من زوجي لما ازور بيت العائلة ولانه يسكن بالقرب منهم احاول دائما تفادي المرور من امام بيته هو ايضا تزوج ولديه طفل

اخر مرة كنت امشي مع اختي لاحظت نظراته نحوي مررت مسرعة لكن الامر ازعجني لما ذا يرمقني بنظرات مادام كل واحد مكتوبو وقد مرت سنوات

خفت ان رأه زوجي ان تحدث مشكلة

هل اخبر زوجي ام اخفي الامر الحمد لله لم تكن تربطني به علاقة لاقبل ولابعد زواجي

ولكن ان مررت الى بيت اهلي نفس المشكلة