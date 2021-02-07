مشكلتي شخص يزعجني

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
694
النقاط
51
مشكلتي
شخص كان يريد خطبتي لكني لم اقبل به نظرا لمشكلة تخص سمعته حينها قام بضرب شخص ودخل السجن مما جعلني ارفض ويرفض والدي
لكنه حقد علي وكان يحاول التحدث معي في الطريق واهرب منه.
بعد زواجي من زوجي لما ازور بيت العائلة ولانه يسكن بالقرب منهم احاول دائما تفادي المرور من امام بيته هو ايضا تزوج ولديه طفل
اخر مرة كنت امشي مع اختي لاحظت نظراته نحوي مررت مسرعة لكن الامر ازعجني لما ذا يرمقني بنظرات مادام كل واحد مكتوبو وقد مرت سنوات
خفت ان رأه زوجي ان تحدث مشكلة
هل اخبر زوجي ام اخفي الامر الحمد لله لم تكن تربطني به علاقة لاقبل ولابعد زواجي
ولكن ان مررت الى بيت اهلي نفس المشكلة
 
خديجة ph

خديجة ph

::طبيبة صيدلانية::مشرفة منتدى مشكلتي+منتدى الصحة العام
طاقم المشرفات
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
908
النقاط
551
العمر
36
محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم أختي
ربي يفرج همك باذن الله الموضوع سهل نخليك مع نصائح الاعضاء و باذن الله لي عودة
 
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