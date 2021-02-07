فطرة التوحيد عند عجائز نيسابور:

مر الرازي في موكب من طلاب العلم في نيسابور على عجوز فسألت من هذا ؟

فقالوا لها : إنه الفخر الرازي ... الذي وضع ألف دليل على وجود الله !!!

فقالت : سبحان الله ... أو يحتاج الله لأدلة على وجوده .. لولا عنده ألف شك لما وضع ألف دليل !

ذُكر أن العالم الفخر الرازي قبيل موته وهو على فراش المرض قال: "ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور".