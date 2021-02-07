mokhtar20
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فطرة التوحيد عند عجائز نيسابور:
مر الرازي في موكب من طلاب العلم في نيسابور على عجوز فسألت من هذا ؟
فقالوا لها : إنه الفخر الرازي ... الذي وضع ألف دليل على وجود الله !!!
فقالت : سبحان الله ... أو يحتاج الله لأدلة على وجوده .. لولا عنده ألف شك لما وضع ألف دليل !
ذُكر أن العالم الفخر الرازي قبيل موته وهو على فراش المرض قال: "ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور".
مر الرازي في موكب من طلاب العلم في نيسابور على عجوز فسألت من هذا ؟
فقالوا لها : إنه الفخر الرازي ... الذي وضع ألف دليل على وجود الله !!!
فقالت : سبحان الله ... أو يحتاج الله لأدلة على وجوده .. لولا عنده ألف شك لما وضع ألف دليل !
ذُكر أن العالم الفخر الرازي قبيل موته وهو على فراش المرض قال: "ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور".