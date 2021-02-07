عجائز نيسابور

mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
فطرة التوحيد عند عجائز نيسابور:
مر الرازي في موكب من طلاب العلم في نيسابور على عجوز فسألت من هذا ؟
فقالوا لها : إنه الفخر الرازي ... الذي وضع ألف دليل على وجود الله !!!
فقالت : سبحان الله ... أو يحتاج الله لأدلة على وجوده .. لولا عنده ألف شك لما وضع ألف دليل !
ذُكر أن العالم الفخر الرازي قبيل موته وهو على فراش المرض قال: "ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور".
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,353
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
التوحيد هو الخير كله
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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