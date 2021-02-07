ديرو النية ,,,,

في احدى الصحاري العربية واثناء سيرهم فيها وجد قطاع طرق خيمة ,,,فنادوا على صاحبها وطلبوا منه المبيت على اساس انهم مجاهدون وقد ضلو الطريق فرحب بهم وضيفهم وباتوا عنده مكرمين فسالوه عن ابن له كان جالس معهم طوال الوقت فقال لهم انه ابني لا يمشي ,,فباتوا تلك الليلة وفي صباح ودعوه وشكروه ورحلوا ,,,,,فذهبوا كعادتهم للسرقة ولقطع الطريق ,,,,,وفي المساء عادوا مرة اخرى لذلك الاعرابي ,,,,و اعادوا الكرة هذه المرة بحجة انهم لم يجدوا الجيش ,,,,,واعاد الرجل مرة اخرى ضيافتهم وهو فرح مستبشر ’’’ولكن هذه المرة وجدوا الطفل يمشي فاستغربوا وقالوا له اليس هذا الطفل الذي كان مقعدااا امس فقال لهم انه هو ,,,,وقد امسى يمشي بإذن الله وبركتكم ,,,,فزادهم دهشة و غرابة وقالوا له اي بركة يارجل ,,,,فقال لهم ,,,لما خرجتم صباحااا ,,اخذت الماء الذي توضيتم به وغسلت به رجلي ولدي ,,,مستشعرااا بركة المجاهدين في سبيل الله |,,,,وهنا بكو اللصوص وصارحوه بالحقيقة وعاهدوه ان يلتحقوا بالجيش ويجاهدو في سبيل الله ,,