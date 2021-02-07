بين عمر وابا بكر

شدَّ انتباه عُمر بن الخطاب أن أبا بكر يخرج إلى أطراف المدينة بعد صلاة الفجر ويدخل بيتا صغيرا لساعات ثم ينصرف إلى بيته ..*

*وكان عمر يعرف كل ما يفعله أبو بكر الصديق من خير إلا سر هذا البيت ..!*

*مرت الأيام ومازال خليفة المؤمنين يزور هذا البيت ؛ ومازال عمر لا يعرف ماذا يفعل الصديق داخله ، فقرر عُمر دخول البيت بعد خروج أبو بكر منه ؛ ليشاهد بعينه ما بداخله ، وليعرف ماذا يفعل فيه الصديق بعد صلاة الفجر ..*

*حينما دخل عمر هذا البيت الصغير*

*وجد سيدة عجوز لا تقوى على الحِراك ليس لها أحد ؛ كما أنها عمياء العينين ..و عرفها بنفسه*

*فاستغرب ابن الخطاب مما شاهد؟؟!!*

*وأراد أن يعرف ما سر علاقة ابي بكر بهذه العجوز العمياء ؟!*

*سأل عمر العجوز

*ماذا يفعل هذا الرجل عندكم ؟ (يقصد أبو بكر الصديق)*

*فأجابت العجوز وقالت

*والله لا أعلم يا بُني ؛ فهذا الرجل يأتي كل صباح وينظف لي البيت ويكنسه*

*ومن ثم يُعد لي الطعام*

*وينصرف دون أن يُكلمني !*

*ولما مات أبو بكر قام عُمر باستكمال رعاية العجوز الضريرة*

*فقالت له : أمات صاحبك ؟!*

*قال : وماأدراكِ ؟*

*قالت : جئتني بالتمر ولم تنزع منه النوى ..*

*جثم عمر بن الخطاب على ركبتيه وفاضت عيناه بالدموع وقال عبارته الشهيرة:

* "لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر" * .