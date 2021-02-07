بين عمر وابا بكر

mokhtar20
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شدَّ انتباه عُمر بن الخطاب أن أبا بكر يخرج إلى أطراف المدينة بعد صلاة الفجر ويدخل بيتا صغيرا لساعات ثم ينصرف إلى بيته ..*
*وكان عمر يعرف كل ما يفعله أبو بكر الصديق من خير إلا سر هذا البيت ..!*
*مرت الأيام ومازال خليفة المؤمنين يزور هذا البيت ؛ ومازال عمر لا يعرف ماذا يفعل الصديق داخله ، فقرر عُمر دخول البيت بعد خروج أبو بكر منه ؛ ليشاهد بعينه ما بداخله ، وليعرف ماذا يفعل فيه الصديق بعد صلاة الفجر ..*
*حينما دخل عمر هذا البيت الصغير*
*وجد سيدة عجوز لا تقوى على الحِراك ليس لها أحد ؛ كما أنها عمياء العينين ..و عرفها بنفسه*
*فاستغرب ابن الخطاب مما شاهد؟؟!!*
*وأراد أن يعرف ما سر علاقة ابي بكر بهذه العجوز العمياء ؟!*
*سأل عمر العجوز
*ماذا يفعل هذا الرجل عندكم ؟ (يقصد أبو بكر الصديق)*
*فأجابت العجوز وقالت
*والله لا أعلم يا بُني ؛ فهذا الرجل يأتي كل صباح وينظف لي البيت ويكنسه*
*ومن ثم يُعد لي الطعام*
*وينصرف دون أن يُكلمني !*
*ولما مات أبو بكر قام عُمر باستكمال رعاية العجوز الضريرة*
*فقالت له : أمات صاحبك ؟!*
*قال : وماأدراكِ ؟*
*قالت : جئتني بالتمر ولم تنزع منه النوى ..*
*جثم عمر بن الخطاب على ركبتيه وفاضت عيناه بالدموع وقال عبارته الشهيرة:
* "لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر" * .
*وكان عمر يعرف كل ما يفعله أبو بكر الصديق من خير إلا سر هذا البيت ..!*
*مرت الأيام ومازال خليفة المؤمنين يزور هذا البيت ؛ ومازال عمر لا يعرف ماذا يفعل الصديق داخله ، فقرر عُمر دخول البيت بعد خروج أبو بكر منه ؛ ليشاهد بعينه ما بداخله ، وليعرف ماذا يفعل فيه الصديق بعد صلاة الفجر ..*
*حينما دخل عمر هذا البيت الصغير*
*وجد سيدة عجوز لا تقوى على الحِراك ليس لها أحد ؛ كما أنها عمياء العينين ..و عرفها بنفسه*
*فاستغرب ابن الخطاب مما شاهد؟؟!!*
*وأراد أن يعرف ما سر علاقة ابي بكر بهذه العجوز العمياء ؟!*
*سأل عمر العجوز
*ماذا يفعل هذا الرجل عندكم ؟ (يقصد أبو بكر الصديق)*
*فأجابت العجوز وقالت
*والله لا أعلم يا بُني ؛ فهذا الرجل يأتي كل صباح وينظف لي البيت ويكنسه*
*ومن ثم يُعد لي الطعام*
*وينصرف دون أن يُكلمني !*
*ولما مات أبو بكر قام عُمر باستكمال رعاية العجوز الضريرة*
*فقالت له : أمات صاحبك ؟!*
*قال : وماأدراكِ ؟*
*قالت : جئتني بالتمر ولم تنزع منه النوى ..*
*جثم عمر بن الخطاب على ركبتيه وفاضت عيناه بالدموع وقال عبارته الشهيرة:
* "لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر" * .