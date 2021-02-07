بين عمر وابا بكر

mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
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الجزائر
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ذكر
شدَّ انتباه عُمر بن الخطاب أن أبا بكر يخرج إلى أطراف المدينة بعد صلاة الفجر ويدخل بيتا صغيرا لساعات ثم ينصرف إلى بيته ..*
*وكان عمر يعرف كل ما يفعله أبو بكر الصديق من خير إلا سر هذا البيت ..!*
*مرت الأيام ومازال خليفة المؤمنين يزور هذا البيت ؛ ومازال عمر لا يعرف ماذا يفعل الصديق داخله ، فقرر عُمر دخول البيت بعد خروج أبو بكر منه ؛ ليشاهد بعينه ما بداخله ، وليعرف ماذا يفعل فيه الصديق بعد صلاة الفجر ..*
*حينما دخل عمر هذا البيت الصغير*
*وجد سيدة عجوز لا تقوى على الحِراك ليس لها أحد ؛ كما أنها عمياء العينين ..و عرفها بنفسه*
*فاستغرب ابن الخطاب مما شاهد؟؟!!*
*وأراد أن يعرف ما سر علاقة ابي بكر بهذه العجوز العمياء ؟!*
*سأل عمر العجوز
*ماذا يفعل هذا الرجل عندكم ؟ (يقصد أبو بكر الصديق)*
*فأجابت العجوز وقالت
*والله لا أعلم يا بُني ؛ فهذا الرجل يأتي كل صباح وينظف لي البيت ويكنسه*
*ومن ثم يُعد لي الطعام*
*وينصرف دون أن يُكلمني !*
*ولما مات أبو بكر قام عُمر باستكمال رعاية العجوز الضريرة*
*فقالت له : أمات صاحبك ؟!*
*قال : وماأدراكِ ؟*
*قالت : جئتني بالتمر ولم تنزع منه النوى ..*
*جثم عمر بن الخطاب على ركبتيه وفاضت عيناه بالدموع وقال عبارته الشهيرة:
* "لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر" * .
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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7 أفريل 2015
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
سبحان الله سبحااان الله
رضي الله عنهم و ارضاهم جميعا سادتنا الصحابة
جيل رباه محمدا صلى الله عليه و سلم فكان جيلا
استثنائيا

في هته الايام رأيت فيديوا لأحد الاغبياء و يقول
بلا خجل انا افضل من عمر بن الخطاب

ليس العيب ان نعجز ان نكون مثلهم
لكن المصيبة اننا اصبحنا لا نتأدب معهم

شكرا اخي الحاج المختار
 
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