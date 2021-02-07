ادعوا لمن كان

mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
204
النقاط
13
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
يقول ابن الجوزي - رحمه الله - :
كنت يوما من الأيام نائما فى المسجد ، فاستيقظت على صوت جنازة قد دخلت ، فقلت سأصلي عليها ، فصليت ، ثم قلت : سأذهب لأدفنه معهم .
ابن الجوزي لايعرف الميت ، ولم ير وجهه يوما .
يقول : فلما انتهى الناس من الدفن انصرفوا جميعا ، فتعجبت ، وبقيت وحدي ، فجلست عند القبر ، ثم قلت :
يارب ، هذا ضيف قد جاء عندك ، أنا لا أعرفه يارب ، هذا الضيف لو جاء عندي أنا وأنا لا أعرفه لأكرمته ، فكيف بك أنت وأنت أكرم الأكرمين .
يقول : ثم خرجت ، وعدت إلى المسجد ، ونمت ، وكنت على سفر .
فرأيت فى منامي رجلا بحلة بيضاء ، فقال لى : أأنت الذى دعوت الله لي؟ .
فقلت له : من أنت؟ .
قال أنا الذي دعوت له عند القبر ، والله لقد غفر الله لى بدعوتك .
🤲
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اللهم سخر لنا من عبادك المخلصين من يدعو لنا بصدق وإخلاص فتجيب دعاءه وأنت المجيب ...
 
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