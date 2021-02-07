ادعوا لمن كان

يقول ابن الجوزي - رحمه الله - :كنت يوما من الأيام نائما فى المسجد ، فاستيقظت على صوت جنازة قد دخلت ، فقلت سأصلي عليها ، فصليت ، ثم قلت : سأذهب لأدفنه معهم .ابن الجوزي لايعرف الميت ، ولم ير وجهه يوما .يقول : فلما انتهى الناس من الدفن انصرفوا جميعا ، فتعجبت ، وبقيت وحدي ، فجلست عند القبر ، ثم قلت :يارب ، هذا ضيف قد جاء عندك ، أنا لا أعرفه يارب ، هذا الضيف لو جاء عندي أنا وأنا لا أعرفه لأكرمته ، فكيف بك أنت وأنت أكرم الأكرمين .يقول : ثم خرجت ، وعدت إلى المسجد ، ونمت ، وكنت على سفر .فرأيت فى منامي رجلا بحلة بيضاء ، فقال لى : أأنت الذى دعوت الله لي؟ .فقلت له : من أنت؟ .قال أنا الذي دعوت له عند القبر ، والله لقد غفر الله لى بدعوتك .اللهم سخر لنا من عبادك المخلصين من يدعو لنا بصدق وإخلاص فتجيب دعاءه وأنت المجيب ...