لصوص لكنهم اذكياء

mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
204
النقاط
13
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
سرقوا سيارته في الصباح وفي المساء وجدها في نفس المكان نظيفة ومرتبة وفي داخلها رسالة من الشخص الذي سرقها ...
مكتوب فيها :
اخي اعتذر منك ، كنت مضطرا لسرقتها لان زوجتي كانت في وضع يرثى له وفي حالة ولادة ، ارجعتها لك الآن واقدم اعتذاري للمرة الثانية ، ولك مني هدية ، تذاكر سينما لك وللعائلة الكريمة مع مكسرات وقنينة كولا كبيرة ...
ابتسم صاحب السيارة وحمد الله على حصوله التذاكر بدون مشقة .
وأخذ العائلة وذهب الى السينما واستمتع بالفيلم ولما رجع وجد بيته مسروقا بالكامل !!
ووجد رسالة مكتوب فيها " هل اعجبك الفيلم
 
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