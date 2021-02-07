لصوص لكنهم اذكياء

سرقوا سيارته في الصباح وفي المساء وجدها في نفس المكان نظيفة ومرتبة وفي داخلها رسالة من الشخص الذي سرقها ...

مكتوب فيها :

اخي اعتذر منك ، كنت مضطرا لسرقتها لان زوجتي كانت في وضع يرثى له وفي حالة ولادة ، ارجعتها لك الآن واقدم اعتذاري للمرة الثانية ، ولك مني هدية ، تذاكر سينما لك وللعائلة الكريمة مع مكسرات وقنينة كولا كبيرة ...

ابتسم صاحب السيارة وحمد الله على حصوله التذاكر بدون مشقة .

وأخذ العائلة وذهب الى السينما واستمتع بالفيلم ولما رجع وجد بيته مسروقا بالكامل !!

ووجد رسالة مكتوب فيها " هل اعجبك الفيلم