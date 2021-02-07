وفاة والد الاخ Ma$Ter

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 13,109
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
إنا لله و إنا إليه راجعون
ببالغ الحزن و الأسى
وصلنا نبأ وفاة
والد
الأخ و الصديق و الزميل عبدالحكيم
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و بهذا المصاب الجلل نعزي انفسنا و نعزي اخانا حكيم
و ندعوا للوالد رحمه الله تعالى
(اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ نزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ
والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه دارا
دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وزوجةً خيرًا مِن زوجته وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن
النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ)
إنا لله و إنا إليه راجعون
ببالغ الحزن و الأسى
وصلنا نبأ وفاة
والد
الأخ و الصديق و الزميل عبدالحكيم
[B][SIZE=6]Ma$Ter[/SIZE][/B]
و بهذا المصاب الجلل نعزي انفسنا و نعزي اخانا حكيم
و ندعوا للوالد رحمه الله تعالى
(اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ نزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ
والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه دارا
دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وزوجةً خيرًا مِن زوجته وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن
النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ)