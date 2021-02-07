وفاة والد الاخ Ma$Ter

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,109
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
إنا لله و إنا إليه راجعون

ببالغ الحزن و الأسى
وصلنا نبأ وفاة
والد
الأخ و الصديق و الزميل عبدالحكيم

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و بهذا المصاب الجلل نعزي انفسنا و نعزي اخانا حكيم
و ندعوا للوالد رحمه الله تعالى
(اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ نزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ
والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه دارا
دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وزوجةً خيرًا مِن زوجته وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن
النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ)
 
Alāâ ha

Alāâ ha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 جانفي 2021
المشاركات
38
النقاط
3
محل الإقامة
في ارض الله الواسعة
الجنس
أنثى
انا لله وانا اليه راجعون ربي يرحمه ويوسع عليه ويلهم ذويه الصبر والسلوان
عظم الله اجرك اخي عبد الحكيم وربي يبدل محبة والدك صبرا ان شاء الله
 
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