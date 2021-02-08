البشر ثلاثة اصناف

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
640
النقاط
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العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
البشر ثلاثة اصناف :
اعتقد أن البشر ثلاثة أصناف:
1- بشر متحضر ، متربي، متعلم.
2- بشر حابس لكن خلوق له قابلية التعلم.
3- بشر مبوشي، مجودر، عقله معفن، ياسر عليه ياكل ويشرب ويخدم و هو ساكت.
ورسالتي الى لكل قائد أسرة، أو مؤسسة، أو دولة. حذار من منح قيمة اثناء المشورة للصنف الثالث.
مخ الهدرة:كي يتحط قدامك الڨاجو...افرز
 
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