البشر ثلاثة اصناف :

اعتقد أن البشر ثلاثة أصناف :

1- بشر متحضر ، متربي، متعلم.

2- بشر حابس لكن خلوق له قابلية التعلم.

3- بشر مبوشي، مجودر، عقله معفن، ياسر عليه ياكل ويشرب ويخدم و هو ساكت.

ورسالتي الى لكل قائد أسرة، أو مؤسسة، أو دولة. حذار من منح قيمة اثناء المشورة للصنف الثالث.

مخ الهدرة: كي يتحط قدامك الڨاجو...افرز