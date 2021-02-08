سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
البشر ثلاثة اصناف :
اعتقد أن البشر ثلاثة أصناف:
1- بشر متحضر ، متربي، متعلم.
2- بشر حابس لكن خلوق له قابلية التعلم.
3- بشر مبوشي، مجودر، عقله معفن، ياسر عليه ياكل ويشرب ويخدم و هو ساكت.
ورسالتي الى لكل قائد أسرة، أو مؤسسة، أو دولة. حذار من منح قيمة اثناء المشورة للصنف الثالث.
مخ الهدرة:كي يتحط قدامك الڨاجو...افرز
اعتقد أن البشر ثلاثة أصناف:
1- بشر متحضر ، متربي، متعلم.
2- بشر حابس لكن خلوق له قابلية التعلم.
3- بشر مبوشي، مجودر، عقله معفن، ياسر عليه ياكل ويشرب ويخدم و هو ساكت.
ورسالتي الى لكل قائد أسرة، أو مؤسسة، أو دولة. حذار من منح قيمة اثناء المشورة للصنف الثالث.
مخ الهدرة:كي يتحط قدامك الڨاجو...افرز