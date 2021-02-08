موقف واعتذار :

احيانا يقف الواحد منا عند موضوع اومنشور يثير فيه اعجابا أو غضبا، فيعلق مباشرة تحت تأثير ذلك الانفعال، وقد يختار لعباراته كلمات تحمل شحنة قوية تخدش شعور صاحب الموضو او المنشور ، دون أن يكون القصد لذات الكاتب بل للفكرة...وقد تعلمت خلال الايام القليلة الماضية درسا، أن اكون حرا حين اكتب في جداري، لكن يجب أن انتبه لكلماتي حين أعقب على غيري أو اعلق فقد نهدم علاقة بكلمة

مخ الهدرة: معذرة للجميع