كيف يمكن للتشاؤم أن يحمينا في بعض الأحيان؟

شيماء شوشيشا
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يقول الدكتور نارت قاخون "التّشاؤم" و"اليأس" في بلادنا وواقعنا "حكمة" لا تتطلّب "ذكاء"، و"التّفاؤل" مقامرة شديدة المخاطر، تتطلّب جرعات كبيرة من "هذيان التّنمية الذّاتيّة"، وخزعبلات "مدرّبي الحياة"، أو "اللايف كوتشنغ"!! "
في مقال لماريا كاوت منشور على مجلة "Medical news today" بعنوان "هل يمكن للتشاؤم أن يكون مفيداً؟"
تقول فيه " ثقافتنا مشبعة برسائل متفائلة تشجعنا على التفكير بإيجابية. طوال الوقت ، يُنظر إلى التشاؤم عادةً على أنه عيب أو عائق - ولكن هل يمكن أن يأتي بفوائده الخاصة؟
هل نصف كوبك فارغ؟ لا تخاف؛ تشاؤمك قد يجلب لك فوائد أكثر مما تعتقد.
غالبًا ما يُعرَّف التشاؤم على أنه توقع نتائج سلبية، خاصة في الوعي الجماعي. لذلك يُنظر إلى الأشخاص الذين يميلون إلى رؤية الكوب نصف الفارغ بدلاً من نصفه الممتلئ على أنهم رسل للعذاب والكآبة.
والأهم من ذلك أن التشاؤم يرتبط أحيانًا بالمخاطر الصحية. خلصت إحدى الدراسات التي نشرتها Medical News Today العام الماضي، على سبيل المثال، إلى أن المتشائمين كانوا في خطر متزايد للوفاة من أمراض القلب.
قد يكون هذا منطقيًا بالنسبة لنا نظرًا لأن المتشائمين هم، بطبيعتهم، قلقون يتوقعون أسوأ نتيجة ممكنة في جميع المواقف غير المؤكدة. لكن هل يمكن أن نكون مخطئين في رفض التشاؤم؟ هل تفوتنا خدعة عندما نصر على التفكير بإيجابية؟
التشاؤم الدفاعي
جولي نوريم - باحثة في علم النفس في كلية ويليسلي في ماساتشوستس - تجادل بأن درجة معينة من التشاؤم لها فوائدها.
في كتاب بعنوان القوة الإيجابية للتفكير السلبي، والذي حظي باهتمام كبير في وسائل الإعلام، يعتمد نوريم على بحث سابق ليقول إنه في كثير من الحالات ، يكون التشاؤم أداة مفيدة للتكيف ووضع الاستراتيجيات. وهي تسمي هذا "التشاؤم الدفاعي".
آلية المواجهة واستراتيجية التخطيط
في مقابلة ، وصفت نوريم "التشاؤم الدفاعي" بأنه "إستراتيجية فعالة للتعامل مع القلق والمساعدة في إدارة القلق بحيث لا يؤثر سلبًا على الأداء".
وأضافت: "إذا شعرت بالقلق ، عليك أن تفعل شيئًا حيال ذلك. عادة يحاول الناس الهروب من أي موقف يجعلك قلقًا. لكن هناك طرق أخرى للتعامل معها. التشاؤم الدفاعي هو أحد السبل ".
يسمح التشاؤم الدفاعي للناس بالتوصل إلى استراتيجيات قابلة للتطبيق لحل المشكلات والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة النتائج السلبية.
يتمثل الجانب الرئيسي للتشاؤم الدفاعي ، وفقًا لنوريم ، في تخيل النتائج السلبية المحتملة لتطوير استراتيجيات للعمل ، إذا لزم الأمر.
وتقول: "عندما يكون الناس متشائمين من الناحية الدفاعية ، فإنهم يضعون توقعات منخفضة ، ولكنهم يتخذون بعد ذلك الخطوة التالية وهي التفكير بطرق ملموسة وواضحة في ما قد يحدث بالضبط".
يسمح هذا للمتشائمين الدفاعيين بالتخطيط للمستقبل والشعور بالاستعداد بشكل أفضل لأي عقبات قد يواجهونها في المستقبل.
"ما رأيناه في البحث هو أنهم إذا قاموا بذلك [تخيل سيناريوهات سلبية] بطريقة محددة وواضحة ، فهذا يساعدهم على التخطيط لتجنب الكارثة. ينتهي بهم الأمر بأداء أفضل مما لو لم يستخدموا الإستراتيجية. يساعدهم في توجيه قلقهم نحو النشاط الإنتاجي ".
جولي نوريم
تخيل الأسوأ ، لكن اجعله محددًا
ومع ذلك ، فهي تقر بوجود بعض العيوب المحتملة للتشاؤم الدفاعي. يقول نوريم إن أحد الجوانب السلبية قد يكمن في كيفية إدراك الآخرين لك - خاصة إذا كنت تعبر عن سيناريوهاتك السلبية بصوت عالٍ.
قد يسيء الآخرون فهم أسلوب الإعداد الذاتي هذا ويعتبرونه علامة على أنك لست مستعدًا للوظيفة المقبلة، على سبيل المثال.
قد تنشأ مشكلة أخرى محتملة من تصور سيناريوهات كارثية غير محددة. "كلما زادت العوائق الداخلية، بدلاً من التفكير في الاحتمالات السلبية بمصطلحات محددة للغاية، بدأت في الخروج عن نطاق السيطرة ،" كما قال نوريم.
تشرح قائلة: "هذا ما يعتبره الأطباء كارثيًا". بدلاً من التفكير في أشياء محددة يمكن أن تسوء بحيث يمكنك منعها ، تقول ، "هذا الحديث سيكون كارثة. حياتي كلها في حالة من الفوضى ".
تضيف نوريم: "الخصوصية هي المفتاح للحصول على تأثيرات إيجابية مقابل التأثيرات السلبية".
يمكنك إجراء اختبارها عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً كمتشائم دفاعي أم لا هنا.
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الآثار الجانبية للتفكير الإيجابي
قد يعيقك التفاؤل أحيانًا عن تحقيق أفضل النتائج، سواء في حياتك الشخصية أو في العمل. وجود آمال كبيرة في المستقبل قد يؤدي أيضًا إلى ضعف اتخاذ القرار.
قد يكون الأشخاص الذين يستمتعون بالانغماس في التخيلات الإيجابية حول المستقبل أقل احتمالية لمتابعة أحلامهم بنشاط.
أظهرت إحدى الدراسات أن الناجين من الإعصار يميلون إلى التفاؤل بشكل غير صحي، معتقدين أنه عندما يضرب الإعصار بعد ذلك، فمن غير المرجح أن يتأثروا.
هذا لأنهم يعتقدون أنه إذا أخطأ الحظ السيئ مرة واحدة ، فمن غير المرجح أن تضرب مرة أخرى في المستقبل.
لكن هذا النوع من التفكير يتجاهل حقيقة أن هذه ليست بالضرورة نظرة واقعية، ويمنع الناس من الاستعداد للأحداث السلبية.
التفاؤل يؤثر على الأداء والإنجاز
تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يميلون إلى تخيل مستقبل مشرق لأنفسهم هم أقل عرضة لمتابعة هذا السيناريو بنشاط في الحياة الواقعية.
وجدت سلسلة من الدراسات التي أجريت على الشباب في الولايات المتحدة أنه عندما انغمس المشاركون في التخيلات الإيجابية حول المستقبل، فإن فعل تخيل الإنجاز الناجح لأهدافهم استنزفهم في الواقع من الطاقة التي يحتاجونها لمتابعة تلك الأهداف على أرض الواقع .
خلص مؤلفو الدراسة إلى أنه "على الرغم من أنه من المغري الاعتقاد بأن الرؤى الإيجابية البسيطة يمكن أن تولد نجاحًا فعليًا، إلا أن هذا الاعتقاد ليس مبررًا دائمًا" ، مضيفين ما يلي:
"بدلاً من الترويج للإنجاز ، فإن التخيلات الإيجابية سوف تستنزف الباحثين عن عمل من الطاقة اللازمة لمتابعة الطريق، واستنزاف طاقة بعيداً عن الاقتراب من ما يحبونه.
يبدو أيضًا أن بعض أنواع التفاؤل تضر بقدرة المتزوجين حديثًا على حل أي مشاكل يواجهونها في علاقتهم، مما قد يؤدي إلى تدهور علاقتهم.
وجدت إحدى الدراسات أنه في الزواج المبكر، فإن الأزواج الذين أظهروا تفاؤلًا ميولًا - أو اعتادوا على التفكير في أن الأمور ستسير على ما يرام ، بغض النظر عن أي شيء - ارتبطوا بحل أفضل للمشكلات داخل العلاقة.
ومع ذلك ، فإن الأزواج الذين أظهروا تفاؤلًا خاصًا بالعلاقة - أي أولئك الذين كانوا مفرطين في التفاؤل في توقعاتهم بشأن شريكهم - لم يكن لديهم نهج بناء لحل المشكلات ولم يكونوا فعالين في التعامل مع الصعوبات"
في مقال لماريا كاوت منشور على مجلة "Medical news today" بعنوان "هل يمكن للتشاؤم أن يكون مفيداً؟"
تقول فيه " ثقافتنا مشبعة برسائل متفائلة تشجعنا على التفكير بإيجابية. طوال الوقت ، يُنظر إلى التشاؤم عادةً على أنه عيب أو عائق - ولكن هل يمكن أن يأتي بفوائده الخاصة؟
هل نصف كوبك فارغ؟ لا تخاف؛ تشاؤمك قد يجلب لك فوائد أكثر مما تعتقد.
غالبًا ما يُعرَّف التشاؤم على أنه توقع نتائج سلبية، خاصة في الوعي الجماعي. لذلك يُنظر إلى الأشخاص الذين يميلون إلى رؤية الكوب نصف الفارغ بدلاً من نصفه الممتلئ على أنهم رسل للعذاب والكآبة.
والأهم من ذلك أن التشاؤم يرتبط أحيانًا بالمخاطر الصحية. خلصت إحدى الدراسات التي نشرتها Medical News Today العام الماضي، على سبيل المثال، إلى أن المتشائمين كانوا في خطر متزايد للوفاة من أمراض القلب.
قد يكون هذا منطقيًا بالنسبة لنا نظرًا لأن المتشائمين هم، بطبيعتهم، قلقون يتوقعون أسوأ نتيجة ممكنة في جميع المواقف غير المؤكدة. لكن هل يمكن أن نكون مخطئين في رفض التشاؤم؟ هل تفوتنا خدعة عندما نصر على التفكير بإيجابية؟
التشاؤم الدفاعي
جولي نوريم - باحثة في علم النفس في كلية ويليسلي في ماساتشوستس - تجادل بأن درجة معينة من التشاؤم لها فوائدها.
في كتاب بعنوان القوة الإيجابية للتفكير السلبي، والذي حظي باهتمام كبير في وسائل الإعلام، يعتمد نوريم على بحث سابق ليقول إنه في كثير من الحالات ، يكون التشاؤم أداة مفيدة للتكيف ووضع الاستراتيجيات. وهي تسمي هذا "التشاؤم الدفاعي".
آلية المواجهة واستراتيجية التخطيط
في مقابلة ، وصفت نوريم "التشاؤم الدفاعي" بأنه "إستراتيجية فعالة للتعامل مع القلق والمساعدة في إدارة القلق بحيث لا يؤثر سلبًا على الأداء".
وأضافت: "إذا شعرت بالقلق ، عليك أن تفعل شيئًا حيال ذلك. عادة يحاول الناس الهروب من أي موقف يجعلك قلقًا. لكن هناك طرق أخرى للتعامل معها. التشاؤم الدفاعي هو أحد السبل ".
يسمح التشاؤم الدفاعي للناس بالتوصل إلى استراتيجيات قابلة للتطبيق لحل المشكلات والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة النتائج السلبية.
يتمثل الجانب الرئيسي للتشاؤم الدفاعي ، وفقًا لنوريم ، في تخيل النتائج السلبية المحتملة لتطوير استراتيجيات للعمل ، إذا لزم الأمر.
وتقول: "عندما يكون الناس متشائمين من الناحية الدفاعية ، فإنهم يضعون توقعات منخفضة ، ولكنهم يتخذون بعد ذلك الخطوة التالية وهي التفكير بطرق ملموسة وواضحة في ما قد يحدث بالضبط".
يسمح هذا للمتشائمين الدفاعيين بالتخطيط للمستقبل والشعور بالاستعداد بشكل أفضل لأي عقبات قد يواجهونها في المستقبل.
"ما رأيناه في البحث هو أنهم إذا قاموا بذلك [تخيل سيناريوهات سلبية] بطريقة محددة وواضحة ، فهذا يساعدهم على التخطيط لتجنب الكارثة. ينتهي بهم الأمر بأداء أفضل مما لو لم يستخدموا الإستراتيجية. يساعدهم في توجيه قلقهم نحو النشاط الإنتاجي ".
جولي نوريم
تخيل الأسوأ ، لكن اجعله محددًا
ومع ذلك ، فهي تقر بوجود بعض العيوب المحتملة للتشاؤم الدفاعي. يقول نوريم إن أحد الجوانب السلبية قد يكمن في كيفية إدراك الآخرين لك - خاصة إذا كنت تعبر عن سيناريوهاتك السلبية بصوت عالٍ.
قد يسيء الآخرون فهم أسلوب الإعداد الذاتي هذا ويعتبرونه علامة على أنك لست مستعدًا للوظيفة المقبلة، على سبيل المثال.
قد تنشأ مشكلة أخرى محتملة من تصور سيناريوهات كارثية غير محددة. "كلما زادت العوائق الداخلية، بدلاً من التفكير في الاحتمالات السلبية بمصطلحات محددة للغاية، بدأت في الخروج عن نطاق السيطرة ،" كما قال نوريم.
تشرح قائلة: "هذا ما يعتبره الأطباء كارثيًا". بدلاً من التفكير في أشياء محددة يمكن أن تسوء بحيث يمكنك منعها ، تقول ، "هذا الحديث سيكون كارثة. حياتي كلها في حالة من الفوضى ".
تضيف نوريم: "الخصوصية هي المفتاح للحصول على تأثيرات إيجابية مقابل التأثيرات السلبية".
يمكنك إجراء اختبارها عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً كمتشائم دفاعي أم لا هنا.
تحلل Medical News Today كيف أثرت التغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار بمرور الوقت على وبائيات فيروس غرب النيل.
الآثار الجانبية للتفكير الإيجابي
قد يعيقك التفاؤل أحيانًا عن تحقيق أفضل النتائج، سواء في حياتك الشخصية أو في العمل. وجود آمال كبيرة في المستقبل قد يؤدي أيضًا إلى ضعف اتخاذ القرار.
قد يكون الأشخاص الذين يستمتعون بالانغماس في التخيلات الإيجابية حول المستقبل أقل احتمالية لمتابعة أحلامهم بنشاط.
أظهرت إحدى الدراسات أن الناجين من الإعصار يميلون إلى التفاؤل بشكل غير صحي، معتقدين أنه عندما يضرب الإعصار بعد ذلك، فمن غير المرجح أن يتأثروا.
هذا لأنهم يعتقدون أنه إذا أخطأ الحظ السيئ مرة واحدة ، فمن غير المرجح أن تضرب مرة أخرى في المستقبل.
لكن هذا النوع من التفكير يتجاهل حقيقة أن هذه ليست بالضرورة نظرة واقعية، ويمنع الناس من الاستعداد للأحداث السلبية.
التفاؤل يؤثر على الأداء والإنجاز
تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يميلون إلى تخيل مستقبل مشرق لأنفسهم هم أقل عرضة لمتابعة هذا السيناريو بنشاط في الحياة الواقعية.
وجدت سلسلة من الدراسات التي أجريت على الشباب في الولايات المتحدة أنه عندما انغمس المشاركون في التخيلات الإيجابية حول المستقبل، فإن فعل تخيل الإنجاز الناجح لأهدافهم استنزفهم في الواقع من الطاقة التي يحتاجونها لمتابعة تلك الأهداف على أرض الواقع .
خلص مؤلفو الدراسة إلى أنه "على الرغم من أنه من المغري الاعتقاد بأن الرؤى الإيجابية البسيطة يمكن أن تولد نجاحًا فعليًا، إلا أن هذا الاعتقاد ليس مبررًا دائمًا" ، مضيفين ما يلي:
"بدلاً من الترويج للإنجاز ، فإن التخيلات الإيجابية سوف تستنزف الباحثين عن عمل من الطاقة اللازمة لمتابعة الطريق، واستنزاف طاقة بعيداً عن الاقتراب من ما يحبونه.
يبدو أيضًا أن بعض أنواع التفاؤل تضر بقدرة المتزوجين حديثًا على حل أي مشاكل يواجهونها في علاقتهم، مما قد يؤدي إلى تدهور علاقتهم.
وجدت إحدى الدراسات أنه في الزواج المبكر، فإن الأزواج الذين أظهروا تفاؤلًا ميولًا - أو اعتادوا على التفكير في أن الأمور ستسير على ما يرام ، بغض النظر عن أي شيء - ارتبطوا بحل أفضل للمشكلات داخل العلاقة.
ومع ذلك ، فإن الأزواج الذين أظهروا تفاؤلًا خاصًا بالعلاقة - أي أولئك الذين كانوا مفرطين في التفاؤل في توقعاتهم بشأن شريكهم - لم يكن لديهم نهج بناء لحل المشكلات ولم يكونوا فعالين في التعامل مع الصعوبات"