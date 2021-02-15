إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
نحن بذره واعماَلُنآ ثِمآر
بذره واعماَلُنآ ثِمآر
بذره واعماَلُنآ ثِمآربذره واعماَلُنآ ثِمآر
نحن بذره واعماَلُنآ ثِمآر ...
.. بِـ/خطوت طَفل نخطو أول خِطوة
لـ/عالم الكِبآر ..
.. فَـ/انثر الورد بـ/طريقْ الأشوآك ..
تَرسُم الأحلام بِ الوآن الحيآه الزآهيه
فَ تبتسم بِـ/لهفه للغد ونسيآن الأمس
وقلبٌك ينبض بـ/ فخر .. فَـ/ تستشعر
الفَرح يغمركْ مِن كل زآويه
فَـ/ يأتون هَم يَكسرونَك ويَجرحونَك
يعبثون بـ/ لوحتك يشكلونَك كمآ هَم يريدون
,, وينغلق صمام الفَرح بـ/ قلبك
فَـ/ يصيبك عمى الألون فَ ترى حيآتك
بالأسود و الابيض
هَنآ قِف
واسقطْ دمعة مِن اعمآقِك وأصرخ آه مِن قَلبك
وبعدها ~> ابتسم وقَل
.. لااهتم بكـم ..
..,
تخطو تِلكَ الخطوآتْ لـ/ يصبح حَلمك حقيقة
فَـ/ تذبل الابتسامه قليلا
عند مفترق الطُرق تقف حآئرآ تدور عَ****
بـ/ أمل مَكسور
فَـ/ يأتون .. ويسحبونك لِ طريق هَم يريدونه
ينسونكَ أنتْ
وكأن انت مُلكْ لـ/ امنيآتهم الميته ..!
هَنآ قِف
واسقطْ دمعة مِن اعمآقِك وأصرخ آه مِن قَلبك
وبعدها ~> ابتسم وقَل
.. حُلمي أنآ وليسَ انتم..
..,
تدآوي عِند الجروح تُضحك عِند الألم ..
تمسِك يدهم لـ/ يرسمو احلامهم تَكن لهم عَوْنآ
,, تفرحْ عندم ترى
لمعآن الفَرح تُرسم بـ/ اعينِهم
فَـ/ يأتون عند الشدة ويرمونك عند الرخآء ,,
كَـ/ لعبه
يحضنونها عندَ الالم ويرمونها عند الأمَل
هَنآ قِف
واسقطْ دمعة مِن اعمآقِك وأصرخ آه مِن قَلبك
وبعدها ~> ابتسم وقَل
.. انسآنْ ولي قَلب أن كنتم لآتَملكون ..
..,
تفقدْ انسآن وتَشعر ان الحياه بدونه لآتكون .
وقلبك فقدَ نبضة .. ورمْشِك أسدل الستآر
عَن كل شيئ تَذبل كَوردة لآيزورها النحل
لـ/ يأخذ رحيقها
تبكي ع/ وسآدة وتبدأ روحك بلأختنآق شيئ
فَـ/ شيئ هَنآ قِف
واسقطْ دمعة مِن اعمآقِك وأصرخ آه مِن قَلبك
وبعدها ~> ابتسم وقَل
.. الحمد الله هَم السآبقون ونحن اللآحقون ..
..,
كُن كَـ/ دمعة ألمْ تسْقط عِند المنحدَر لآتِرجع أبد ,
ولا تَكٌن كَ أحمق يصعد جَبل لـ/ يرى النآس صغآر .. فَيسقُط بلأخير ..
كٌن كَ طفل يرسم الابتسآمه ويرسم للغد ألف حُلم
ولا تكن كَـ/ أحمق يبكي فَـ/ لايضحك
أبدآ فَـ/ تذبل الابتسآمه وتموت الروح
كٌن كَ مجنون بـ/ رأيك لآتبالي بمآ يضنه الآخرين
ولا تكن كَـ/ أصم يحكي ويحكي ولكن لايسمع
الآخرين.. كٌن أنتْ ولاتكن غَيركْ ..
..,
ابتسسسم ..
فَـ/ الغد بإذن الله اجمل وإن لَم يكن
فَـ/ بعدة أجمل ..
فَـ/ ان الله اذا احب عبد ابتلآه ..
اذن
... لكل آه .. الحمد الله ...
... لكل دَمعة صآخبه .. الحمد الله ...
... لكل مصيبه .. الحمد الله ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
نحن بذره واعماَلُنآ ثِمآر
بذره واعماَلُنآ ثِمآر
بذره واعماَلُنآ ثِمآربذره واعماَلُنآ ثِمآر
نحن بذره واعماَلُنآ ثِمآر ...
.. بِـ/خطوت طَفل نخطو أول خِطوة
لـ/عالم الكِبآر ..
.. فَـ/انثر الورد بـ/طريقْ الأشوآك ..
تَرسُم الأحلام بِ الوآن الحيآه الزآهيه
فَ تبتسم بِـ/لهفه للغد ونسيآن الأمس
وقلبٌك ينبض بـ/ فخر .. فَـ/ تستشعر
الفَرح يغمركْ مِن كل زآويه
فَـ/ يأتون هَم يَكسرونَك ويَجرحونَك
يعبثون بـ/ لوحتك يشكلونَك كمآ هَم يريدون
,, وينغلق صمام الفَرح بـ/ قلبك
فَـ/ يصيبك عمى الألون فَ ترى حيآتك
بالأسود و الابيض
هَنآ قِف
واسقطْ دمعة مِن اعمآقِك وأصرخ آه مِن قَلبك
وبعدها ~> ابتسم وقَل
.. لااهتم بكـم ..
..,
تخطو تِلكَ الخطوآتْ لـ/ يصبح حَلمك حقيقة
فَـ/ تذبل الابتسامه قليلا
عند مفترق الطُرق تقف حآئرآ تدور عَ****
بـ/ أمل مَكسور
فَـ/ يأتون .. ويسحبونك لِ طريق هَم يريدونه
ينسونكَ أنتْ
وكأن انت مُلكْ لـ/ امنيآتهم الميته ..!
هَنآ قِف
واسقطْ دمعة مِن اعمآقِك وأصرخ آه مِن قَلبك
وبعدها ~> ابتسم وقَل
.. حُلمي أنآ وليسَ انتم..
..,
تدآوي عِند الجروح تُضحك عِند الألم ..
تمسِك يدهم لـ/ يرسمو احلامهم تَكن لهم عَوْنآ
,, تفرحْ عندم ترى
لمعآن الفَرح تُرسم بـ/ اعينِهم
فَـ/ يأتون عند الشدة ويرمونك عند الرخآء ,,
كَـ/ لعبه
يحضنونها عندَ الالم ويرمونها عند الأمَل
هَنآ قِف
واسقطْ دمعة مِن اعمآقِك وأصرخ آه مِن قَلبك
وبعدها ~> ابتسم وقَل
.. انسآنْ ولي قَلب أن كنتم لآتَملكون ..
..,
تفقدْ انسآن وتَشعر ان الحياه بدونه لآتكون .
وقلبك فقدَ نبضة .. ورمْشِك أسدل الستآر
عَن كل شيئ تَذبل كَوردة لآيزورها النحل
لـ/ يأخذ رحيقها
تبكي ع/ وسآدة وتبدأ روحك بلأختنآق شيئ
فَـ/ شيئ هَنآ قِف
واسقطْ دمعة مِن اعمآقِك وأصرخ آه مِن قَلبك
وبعدها ~> ابتسم وقَل
.. الحمد الله هَم السآبقون ونحن اللآحقون ..
..,
كُن كَـ/ دمعة ألمْ تسْقط عِند المنحدَر لآتِرجع أبد ,
ولا تَكٌن كَ أحمق يصعد جَبل لـ/ يرى النآس صغآر .. فَيسقُط بلأخير ..
كٌن كَ طفل يرسم الابتسآمه ويرسم للغد ألف حُلم
ولا تكن كَـ/ أحمق يبكي فَـ/ لايضحك
أبدآ فَـ/ تذبل الابتسآمه وتموت الروح
كٌن كَ مجنون بـ/ رأيك لآتبالي بمآ يضنه الآخرين
ولا تكن كَـ/ أصم يحكي ويحكي ولكن لايسمع
الآخرين.. كٌن أنتْ ولاتكن غَيركْ ..
..,
ابتسسسم ..
فَـ/ الغد بإذن الله اجمل وإن لَم يكن
فَـ/ بعدة أجمل ..
فَـ/ ان الله اذا احب عبد ابتلآه ..
اذن
... لكل آه .. الحمد الله ...
... لكل دَمعة صآخبه .. الحمد الله ...
... لكل مصيبه .. الحمد الله ...