بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

نحن بذره واعماَلُنآ ثِمآر

بذره واعماَلُنآ ثِمآر

بذره واعماَلُنآ ثِمآربذره واعماَلُنآ ثِمآر

نحن بذره واعماَلُنآ ثِمآر ...

.. بِـ/خطوت طَفل نخطو أول خِطوة

لـ/عالم الكِبآر ..

.. فَـ/انثر الورد بـ/طريقْ الأشوآك ..

تَرسُم الأحلام بِ الوآن الحيآه الزآهيه

فَ تبتسم بِـ/لهفه للغد ونسيآن الأمس

وقلبٌك ينبض بـ/ فخر .. فَـ/ تستشعر

الفَرح يغمركْ مِن كل زآويه

فَـ/ يأتون هَم يَكسرونَك ويَجرحونَك

يعبثون بـ/ لوحتك يشكلونَك كمآ هَم يريدون

,, وينغلق صمام الفَرح بـ/ قلبك

فَـ/ يصيبك عمى الألون فَ ترى حيآتك

بالأسود و الابيض

هَنآ قِف

واسقطْ دمعة مِن اعمآقِك وأصرخ آه مِن قَلبك

وبعدها ~> ابتسم وقَل

.. لااهتم بكـم ..

..,



تخطو تِلكَ الخطوآتْ لـ/ يصبح حَلمك حقيقة

فَـ/ تذبل الابتسامه قليلا

عند مفترق الطُرق تقف حآئرآ تدور عَ****

بـ/ أمل مَكسور

فَـ/ يأتون .. ويسحبونك لِ طريق هَم يريدونه

ينسونكَ أنتْ

وكأن انت مُلكْ لـ/ امنيآتهم الميته ..!

هَنآ قِف

واسقطْ دمعة مِن اعمآقِك وأصرخ آه مِن قَلبك

وبعدها ~> ابتسم وقَل

.. حُلمي أنآ وليسَ انتم..

..,



تدآوي عِند الجروح تُضحك عِند الألم ..

تمسِك يدهم لـ/ يرسمو احلامهم تَكن لهم عَوْنآ

,, تفرحْ عندم ترى

لمعآن الفَرح تُرسم بـ/ اعينِهم

فَـ/ يأتون عند الشدة ويرمونك عند الرخآء ,,

كَـ/ لعبه

يحضنونها عندَ الالم ويرمونها عند الأمَل

هَنآ قِف

واسقطْ دمعة مِن اعمآقِك وأصرخ آه مِن قَلبك

وبعدها ~> ابتسم وقَل

.. انسآنْ ولي قَلب أن كنتم لآتَملكون ..

..,

تفقدْ انسآن وتَشعر ان الحياه بدونه لآتكون .

وقلبك فقدَ نبضة .. ورمْشِك أسدل الستآر

عَن كل شيئ تَذبل كَوردة لآيزورها النحل

لـ/ يأخذ رحيقها

تبكي ع/ وسآدة وتبدأ روحك بلأختنآق شيئ

فَـ/ شيئ هَنآ قِف

واسقطْ دمعة مِن اعمآقِك وأصرخ آه مِن قَلبك

وبعدها ~> ابتسم وقَل

.. الحمد الله هَم السآبقون ونحن اللآحقون ..

..,

كُن كَـ/ دمعة ألمْ تسْقط عِند المنحدَر لآتِرجع أبد ,

ولا تَكٌن كَ أحمق يصعد جَبل لـ/ يرى النآس صغآر .. فَيسقُط بلأخير ..

كٌن كَ طفل يرسم الابتسآمه ويرسم للغد ألف حُلم

ولا تكن كَـ/ أحمق يبكي فَـ/ لايضحك

أبدآ فَـ/ تذبل الابتسآمه وتموت الروح

كٌن كَ مجنون بـ/ رأيك لآتبالي بمآ يضنه الآخرين

ولا تكن كَـ/ أصم يحكي ويحكي ولكن لايسمع

الآخرين.. كٌن أنتْ ولاتكن غَيركْ ..

..,



ابتسسسم ..

فَـ/ الغد بإذن الله اجمل وإن لَم يكن

فَـ/ بعدة أجمل ..

فَـ/ ان الله اذا احب عبد ابتلآه ..

اذن

... لكل آه .. الحمد الله ...

... لكل دَمعة صآخبه .. الحمد الله ...

... لكل مصيبه .. الحمد الله ... ​