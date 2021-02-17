لا اعرف كيف اتصرف

السلام عليكم اصدقائي

اردت ان اطرح الموضوع لعلي اجد من يعطيني الحل

ابني يبلغ عامين و اربع اشهر وهو الاول مأخرا اصبح يقوم بتصرف ازعجني كثيرا هو رمي الاشياء اي شيء كان في يده يرميه سواء في الارض او على اخته او علي اي كان هاتف او كاس او لعبة ، نهيته دون فائدة بدات في توبيخه دون فائدة احيانا اضربه على يديه و لكن يزيد اكثر و لا يستمع و الله عجزت كيف اتصرف معه

اتمنى من ذوات الخبرة ان تنصحنني كيف انسيه في هذه العادة