كيف اتجاوز مشاكل ونقاشات ما قبل الزواج؟😞😞

السلام عليكم اخوتي في الله والصلاة والسلام على خير خلق الله عليه افضل الصلاة والسلام...اما بعداود مباشرة الدخول في صلب الموضوع وفي موضوعي هذا بالذات اود سماع اراء الازواج بشكل اساسي فانتم على دراية واكثر علما مني بفضل تجاربكم ...طبعا لا تخلو علاقة على وجه الارض من النقاشات والمشاكل وتجاوزها بنظري هو ما يزيد العلاقة بين الشخصين قوة وترابطا وتماسكا ..الحمدلله انا عُقد قراني ولكن لم نقم الزفاف بعد....علاقتي بزوجي الحمدلله جدا رائعة....ولكن مؤخرا وبما ان موعد الزفاف قد اقترب واصبحت لدى كل منا ضغوطات وسباقات مع الوقت هههه فاصبحت اي كلمة تسبب احتكاك بيننا ونقاش...المفيد من الموضوع هو كيف اتجنب هذه النقاشات وكيف ارفض شيئا ما طلبه زوجي وانا لا افضله ولكن بطريقة لائقة...على سبيل المثالبعد زواجنا باذن الله ساقيم بمنزل مستقل عن بيت العائلة وسكن ام زوجي بالطابق الارضي.ً...زوجي يسافر للعمل شهر ويأتي اسبوع...فرأى انه من الافضل ان اقيم عند امه لمدة شهر ولا انا بمفردي في منزلي الا عند وجوده بالمنزل...بنظري هذا موضوع مرفوض لانني سافقد خصوصيتي واستقلاليتي في منزلي وساضطر لان اواجه كل يوم احتكاكات بالرغم من انه هناك منزل كاامل ارتاح فيه وهذا لن يمنعني من زيارة ام زوجي يوميا ومساعدتها وخدمتها فهي اول واخرا ام شريك العمر...لم اجد طريقة لطيفة ارفض بها طلبه هذا فهو يقول ان امه تمل لوحدها ولابأس ان انستها).احتاج بشدة ارائكم وهذا كمثال فقط...وهناك الكتييير منها ههنهه الا انني اود ان اتفادى اي نقاش يؤذي علاقتي بزوجي....وشكرااااا لحسن الاصغاء