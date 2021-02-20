إختر من يختارك في عتمتك ! شاركونا 💕💯

السلام عليكن ورحمة الله وبركاته

اللمة الجزائرية

احتفظ بالذي يختارك دائما حين تكون لحظاته مليئة بالآخرين

فالمواقف هي اساس العلاقاات "

ديلور

اخوتي اخواتي الافاضل اعزائي وزوار ومحبينأعجلتني مقولة وأثرت في بحيث لم استطع تجاوزها رغم اني قد قرأتها منذ عدت سنوات الا انيكلما اصدافها اشعر بالكثير من المشاعر المختلطة وصدق تلك المقولة وعمقها ..لذالك اردت مشاركتها إياكم ثم إخباري من كل واحد منكم هل جربها وهل تعني له الكثير وهل مر بهاته المرحلة وكيف كلنت النتيجة !المقولةوهنا المقصود واضح والامر بينفقط اختر ذالك الشخص الذي يختارك في عتمتك قبل نورك ! اختر ذالك الشخص الذي عندما تنطفئ يكون هو مصدر توهج ، اختر ذالك الشخص الذي عندما تنهار بك القمم يكون معك في الهمم ،عن نفسيعشتها وعشت مراراتها وتجرعت صدقا أن هاته المقولة لم تكن أبدا لشخص دام معك سنوات وسنوات بل أن هذه المقولة تعني شخص كان ذو مواقف معك منذ البداية حتى ولو كانت مدة العلاقة بينك وبينه قصيرة !امطرونا بالمشاركات يا زح .. كي ران طريح الفراش بديت ندير فالمواضيع ههههه.تحياتي