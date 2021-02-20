إختر من يختارك في عتمتك ! شاركونا 💕💯

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
1,572
النقاط
571
العمر
26
محل الإقامة
أغواطي ورأسي عآلي
الجنس
ذكر
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته

اخوتي اخواتي الافاضل اعزائي وزوار ومحبين
اللمة الجزائرية
أعجلتني مقولة وأثرت في بحيث لم استطع تجاوزها رغم اني قد قرأتها منذ عدت سنوات الا اني
كلما اصدافها اشعر بالكثير من المشاعر المختلطة وصدق تلك المقولة وعمقها ..
لذالك اردت مشاركتها إياكم ثم إخباري من كل واحد منكم هل جربها وهل تعني له الكثير وهل مر بهاته المرحلة وكيف كلنت النتيجة !

المقولة

"احتفظ بالذي يختارك دائما حين تكون لحظاته مليئة بالآخرين "

وهنا المقصود واضح والامر بين
فقط اختر ذالك الشخص الذي يختارك في عتمتك قبل نورك ! اختر ذالك الشخص الذي عندما تنطفئ يكون هو مصدر توهج ، اختر ذالك الشخص الذي عندما تنهار بك القمم يكون معك في الهمم ،
عن نفسي
عشتها وعشت مراراتها وتجرعت صدقا أن هاته المقولة لم تكن أبدا لشخص دام معك سنوات وسنوات بل أن هذه المقولة تعني شخص كان ذو مواقف معك منذ البداية حتى ولو كانت مدة العلاقة بينك وبينه قصيرة !

فالمواقف هي اساس العلاقاات "

امطرونا بالمشاركات يا زح .. كي ران طريح الفراش بديت ندير فالمواضيع ههههه.


تحياتي

💛 ديلور 💚

 
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