إختر من يختارك في عتمتك ! شاركونا 💕💯

Andy_Delort
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السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
اخوتي اخواتي الافاضل اعزائي وزوار ومحبين
اللمة الجزائرية
أعجلتني مقولة وأثرت في بحيث لم استطع تجاوزها رغم اني قد قرأتها منذ عدت سنوات الا اني
كلما اصدافها اشعر بالكثير من المشاعر المختلطة وصدق تلك المقولة وعمقها ..
لذالك اردت مشاركتها إياكم ثم إخباري من كل واحد منكم هل جربها وهل تعني له الكثير وهل مر بهاته المرحلة وكيف كلنت النتيجة !
المقولة
"احتفظ بالذي يختارك دائما حين تكون لحظاته مليئة بالآخرين "
وهنا المقصود واضح والامر بين
فقط اختر ذالك الشخص الذي يختارك في عتمتك قبل نورك ! اختر ذالك الشخص الذي عندما تنطفئ يكون هو مصدر توهج ، اختر ذالك الشخص الذي عندما تنهار بك القمم يكون معك في الهمم ،
عن نفسي
عشتها وعشت مراراتها وتجرعت صدقا أن هاته المقولة لم تكن أبدا لشخص دام معك سنوات وسنوات بل أن هذه المقولة تعني شخص كان ذو مواقف معك منذ البداية حتى ولو كانت مدة العلاقة بينك وبينه قصيرة !
فالمواقف هي اساس العلاقاات "
امطرونا بالمشاركات يا زح .. كي ران طريح الفراش بديت ندير فالمواضيع ههههه.
تحياتي
ديلور
اخوتي اخواتي الافاضل اعزائي وزوار ومحبين
اللمة الجزائرية
أعجلتني مقولة وأثرت في بحيث لم استطع تجاوزها رغم اني قد قرأتها منذ عدت سنوات الا اني
كلما اصدافها اشعر بالكثير من المشاعر المختلطة وصدق تلك المقولة وعمقها ..
لذالك اردت مشاركتها إياكم ثم إخباري من كل واحد منكم هل جربها وهل تعني له الكثير وهل مر بهاته المرحلة وكيف كلنت النتيجة !
المقولة
"احتفظ بالذي يختارك دائما حين تكون لحظاته مليئة بالآخرين "
وهنا المقصود واضح والامر بين
فقط اختر ذالك الشخص الذي يختارك في عتمتك قبل نورك ! اختر ذالك الشخص الذي عندما تنطفئ يكون هو مصدر توهج ، اختر ذالك الشخص الذي عندما تنهار بك القمم يكون معك في الهمم ،
عن نفسي
عشتها وعشت مراراتها وتجرعت صدقا أن هاته المقولة لم تكن أبدا لشخص دام معك سنوات وسنوات بل أن هذه المقولة تعني شخص كان ذو مواقف معك منذ البداية حتى ولو كانت مدة العلاقة بينك وبينه قصيرة !
فالمواقف هي اساس العلاقاات "
امطرونا بالمشاركات يا زح .. كي ران طريح الفراش بديت ندير فالمواضيع ههههه.
تحياتي
ديلور