الفريق أول بن علي بن علي .. المجاهد وخبير حرب المشاة

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المسار العسكري
يعد الفريق أول بن علي بن على آخر ما يسمى بـ ” الحرس القديم ” في الجيش الوطني الشعبي ، الفريق أول بن علي بن علي هو أيضا الثاني الذي يحصل على الرتبة الأعلى في الجيش الوطني الشعبي منذ الفريق اول محمد العماري فقد ظل الفريق قايد صالح حتى قبل وفاته برتبة فريق، وهو واحد من 5 ضباط جزائريين تقلدوا منصب فريق فأعلى هم على التوالي
الفريق أول محمد العماري رئيس الأركان الاسبق
الفريق احمد قايد صالح رئيس اركان الجيش الاسبق
الفريق محمد مدين مدير المخابرات الاسبق
الفريق أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني الاسبق
وأخيرا الفريق بن علي بن علي الذي تقلد رتبة فريق أول .
شارك الفريق أول بن علي بن علي في ثورة التحرير في منطقتي سيدي بلعباس وتلمسان، والتحق بالثورة في عام 1958 عقب استشهاد شقيقه ، وحصل قبل الاتحاق بالثورة على مستوى دراسي مهم في مدارس فرنسية، وهو الاخ غير الشقيق للشهيد البطل العقيد لطفي .
تتضارب الأنباء حول تعرضه للغعتقال والتعذيب في ثورة التحرير حيث تشير بعض المصادر غلى أنه أوقف في آواخر ثورة التحرير وسجن في سجن وهران.
بعد الإستقال كان من بين دفعة الضباط الأولى الجزائرية التي حصلت على موين متخصص في مدارس عسكرية روسية ، وتخصص في المشاة ، حصل على تكوين عسكري متخصص في الاستراتيجية في اكاديمة عسكرية روسية الستينات من القرن الماضي، ويعرف بأنه خبير في تكتيكات القوات البرية المشاة تحديدا ، و قد تقلد مجموعة من مناصب المسؤولية العسكرية من بينها قائد كتيبة 3 مرات متتالية وقائد لواء وقائد فرقة ، و قائد ناحية عسكرية ، رقي في عام 1998 إلى رتبة لواء ثم رقي في عام 2015 إلى رتبة فريق ، وتقلد منصب قائد الحرس الجمهوري.